Антонио Дамянов открива българското участие на Европейското първенство

Антонио Дамянов ще има честта да открие българското участие на Европейското първенство за младежи и девойки до 19 години. Шампионатът на Стария континент започва днес в сръбския град Лозница.

Талантът ни ще боксира в късната сесия на ринг Б. В категория до 60 килограма Дамянов ще се изправи срещу представителя на Беларус Микита Касацки. Двубоят е предвиден да се проведе около 19:15 часа.

България участва с общо 8 боксьори на шампионата. Националите ни са водени от треньорите Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов, а съдия на турнира ще бъде Ивелин Иванов.

Ето и програмата с първите мачове на родните таланти в Лозница.

На 13 август

Антонио Дамянов (60 кг) – Микита Касацки (Беларус)

На 14 август

Янко Илиев (55 кг) – Ислам Магомедов (Русия)

Владимир Давидов (65 кг) – Орел Кикис (Израел)

Максим Кирилов (70 кг) – Александрос Цапцис (Гърция)

Джан Фикрет (75 кг) – Бха Халаби (Израел)

На 15 август

Октай Назифов (50 кг) – Денис Деменко (Украйна)

На 17 август

Маргарита Парпулова (54 кг) – София Арлова (Беларус)/Ева Хългатян (Армения)

Никол Първанова (70 кг) – Атина Позиду (Гърция)/Евгения Зеленова (Русия)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google