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Официално: бивш треньор на Рома и Аталанта ще води отбора на Антов в Серия "А"

  • 29 юни 2026 | 17:50
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Официално: бивш треньор на Рома и Аталанта ще води отбора на Антов в Серия "А"

Новакът в Серия "А" Монца официално обяви назначаването на Иван Юрич за свой нов треньор. Договорът на 50-годишния специалист е за два сезона, като той наследява на поста Паоло Бианко, който реши да поеме изпадналия във втора дивизия Пиза.

Юрич натрупа солиден опит начело на италиански отбори, а именно Мантова, Кротоне, Дженоа, Верона, Торино, Рома и Аталанта, откъдето беше освободен след едва 15 мача през миналия сезон. Единственият му престой като наставник далеч от Апенините пък беше в английския Саутхамптън, но той се оказа неуспешен. Сега хърватският треньор ще има възможността да води Монца, които през миналия сезон завършиха четвърти в Серия "Б" след 22 победи, 10 равенства и 6 загуби, а впоследствие спечелиха плейофите за промоция в италианския елит. В състава на брианцолите играе българският защитник Валентин Антов, който пропусна почти цялата кампания заради скъсани кръстни връзки.

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Снимки: Gettyimages

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