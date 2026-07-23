Величков: Седмица по-късно нещата изглеждат различно в защита

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков бе доволен генерално от равенството 0:0 при гостуването на Карабах в първи мач от втория кръг на Лига Европа. Босът на “червените” е на мнение, че в защита тимът е показал коренно различно лице от това преди седмица срещу Дери Сити.

"Получи се здрав мач и от двата отбора. Нас ни интересува как ние изглеждаме и имаше доста добри неща. От гледна точка на резултата е най-вярно да кажем, че предстои много работа за вършене и много трудности. Като отношение отборът бе на много високо ниво, в сравнение с някои колебания, които имахме. Само преди седмица имахме колебания в защита срещу друг съперник. Три дни по-късно бяхме добре в защита срещу Славия, но имаше проблеми при реализирането и т.н. Футболните хора знаят, че и това е част от нормалното. Трябва да има тенденция в доброто ни представяне – постоянство. Това е разковничето на успеха в големите отбори и към това трябва да се стремим. Добър мач като влагане, съжалявам, че не успяхме да отбележим. Трябваше да вкараме може би“, започна Величков.

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"Търпяхме критики за играта срещу Дери заради леко допуснатите голове. Седмица по-късно изглежда доста различно в защита – днес не взехме може би правилните решения в атака. Не може, който и да е треньор да направлява тези процеси като с магическа пръчка. Дали хората, които дават оценки, разбират, че няма пряк път, и че две и две не прави четири".

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