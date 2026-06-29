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Али Юзеир в опасна битка с ирландец по пътя към SENSHI Grand Prix титлата

  • 29 юни 2026 | 16:31
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Али Юзеир в опасна битка с ирландец по пътя към SENSHI Grand Prix титлата

Българският представител в елиминационния турнир SENSHI 32 Grand Prix до 85 кг – Али Юзеир, ще се изправи срещу Джошуа Акингбаде от Ирландия в един от най-очакваните двубои в турнирната схема. Битката ще се проведе на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ във Варна, където осем бойци ще се борят за шампионската титла в средна категория. Победителят в нея ще направи първата крачка към трофея, за който ще са необходими общо три победи в рамките на една вечер.

27-годишният Али Юзеир ще защитава българската чест в най-тежкия турнир на професионалната верига. Варненският боец е световен шампион по муай тай за 2018 г., европейски вицешампион за 2015 г. и шампион на Balkan Best Fighters K-1 за 2017 г. На ринга на SENSHI Юзеир се утвърди като един от най-атрактивните български състезатели, записвайки две победи с нокаут от две изяви. Последният му успех дойде на SENSHI 29, когато се наложи категорично над Карим Мабрук.

Срещу него ще се изправи 23-годишният ирландец Джошуа Акингбаде, известен с прозвището си Лошото момче, който ще направи своя дебют на SENSHI. Акингбаде пристига с бойно самочувствие и няколко значими отличия – победител в Battle of Barock 4-Man Tournament 2026, двукратен шампион на Ирландия по муай тай в две теглови категории и шампион на турнира Four Nations Muay Thai също в две категории. Ирландецът ще търси силен старт в международната бойна верига и сензационно класиране за полуфиналите.

Двубоят противопоставя доказан български боец с опит на ринга на SENSHI срещу амбициозен дебютант, който пристига с желание да се докаже на ринга. За Али Юзеир това е възможност да продължи успешната си серия пред родна публика и да направи нова крачка към най-големия успех в кариерата си. За Джошуа Акингбаде победа в първия му мач на SENSHI би означавала силна заявка за място сред новите имена в световния професионален кикбокс.

Международната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix ще събере 16 бойци от 13 държави на 11 юли от 19:30 часа на плажна арена до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна. В центъра на галавечерта е елиминационният турнир до 85 кг, който ще излъчи новия Grand Prix шампион на SENSHI в средна категория. Билетите за 32-рото издание на SENSHI може да вземете от мрежата на Eventim.bg, а местата до плажната арена са ограничени, затова не пропускайте екшън събитието във Варна.

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