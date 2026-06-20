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Димитър Илиев все още чака нов договор от Локо (Пд)

  • 20 юни 2026 | 10:08
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Димитър Илиев все още чака нов договор от Локо (Пд)

Бъдещето на капитана, лидер и легенда на Локомотив Пловдив - Димитър Илиев, все още не е ясно, въпреки че отборът стартира своята предсезонна подготовка само след 3 дни, пише „Пловдив24“. Най-опитният футболист на черно-белите има договор с родния си клуб, който изтича на 30 юни, но все още от клуба не са коментирали официално дали ще му бъде предложен нов.

Преди известно време бившият вече изпълнителен директор на Локомотив Георги Величков, заяви, че "няма да е сериозно, ако клубът не предложи договор на Илиев".

Любопитното е, че темата за капитана е коментирана многократно и от собственика на клуба Христо Крушарски. Бизнесменът бе заявил категорично, че "Димитър Илиев може да бъде в Локомотив, докато самият той желае".

Засега обаче е ясно само това, че черно-белите ще проведат първата си тренировка за новия сезон на 22 юни. Ясно е също така, че предстои лагер в Боровец, както и контроли срещу Арда (04.07) и Рилски спортист (08.07).

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