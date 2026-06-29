Жалгирис официално подписа с един от най-добрите реализатори в Евролигата

Жалгирис продължава да подсилва състава си за предстоящия сезон в Евролигата, като официално обяви поредното си ключово попълнение.

Литовският гранд потвърди привличането на един от най-резултатните баскетболисти в турнира – Карсен Едуардс.

Euroleague scoring-machine lands in Kaunas. 🔥



Carsen Edwards signs a 1+1 deal with Zalgiris! 💚 pic.twitter.com/ew4AQEX7Rq — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 29, 2026

Американският гард подписа договор по схемата 1+1, който ще го задържи в Жалгирис поне до края на сезон 2026/27, с опция за удължаване до края на кампания 2027/28.

През сезон 2025/26 Едуардс защитаваше цветовете на Виртус Болоня, където беше сред лидерите на отбора в Евролигата. Той записа средно по 17,3 точки, 2,2 борби, 2,3 асистенции и коефициент на полезно действие от 11 за 25 минути на мач. Освен това стреля с 46,7% успеваемост за две точки и 31,9% от тройката.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago