Хаверц: Има много експерти, но не ни интересува какво говорят

Кай Хаверц ще бъде една от основните заплахи за Парагвай в утрешния сблъсък в Бостън. Нападателят заяви, че отборът не обръща особено внимание на критиките около националния тим.

🇩🇪 Als „eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften, die ich je gesehen habe“ hat Gary Lineker das DFB-Team vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay bezeichnet. „Interessiert mich null“, sagt Kai Havertz. Während Julian Nagelsmann klar stellt, dass er die Kritik an seiner… pic.twitter.com/Ka9p6AEEnr — Kerry Hau (@kerry_hau) June 29, 2026

Запитан за първия си мач от елиминациите, той коментира: "Това е първият ми мач в тази фаза на Световното първенство. Вижда се, че сме гладни за победа и ще се получи добър двубой. Ще видим как ще се развият нещата. Като цяло харесвам тези големи мачове и се чувствам комфортно в такава обстановка. Надявам се да продължим напред. За тази цел трябва да работим здраво и да вярваме в себе си.“

По повод твърдението на Гари Линекер, че това е най-слабият отбор на Германия от много години, нападателят беше категоричен: "Нямам проблем с това, не слушам много. Има много експерти, но мога да кажа, че не ни интересува особено какво говорят другите."

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