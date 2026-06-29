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  3. Хаверц: Има много експерти, но не ни интересува какво говорят

Хаверц: Има много експерти, но не ни интересува какво говорят

  • 29 юни 2026 | 15:08
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Кай Хаверц ще бъде една от основните заплахи за Парагвай в утрешния сблъсък в Бостън. Нападателят заяви, че отборът не обръща особено внимание на критиките около националния тим.

Запитан за първия си мач от елиминациите, той коментира: "Това е първият ми мач в тази фаза на Световното първенство. Вижда се, че сме гладни за победа и ще се получи добър двубой. Ще видим как ще се развият нещата. Като цяло харесвам тези големи мачове и се чувствам комфортно в такава обстановка. Надявам се да продължим напред. За тази цел трябва да работим здраво и да вярваме в себе си.“

По повод твърдението на Гари Линекер, че това е най-слабият отбор на Германия от много години, нападателят беше категоричен: "Нямам проблем с това, не слушам много. Има много експерти, но мога да кажа, че не ни интересува особено какво говорят другите."

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