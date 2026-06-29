Хаверц: Има много експерти, но не ни интересува какво говорят

Кай Хаверц ще бъде една от основните заплахи за Парагвай в утрешния сблъсък в Бостън. Нападателят заяви, че отборът не обръща особено внимание на критиките около националния тим.
Запитан за първия си мач от елиминациите, той коментира: "Това е първият ми мач в тази фаза на Световното първенство. Вижда се, че сме гладни за победа и ще се получи добър двубой. Ще видим как ще се развият нещата. Като цяло харесвам тези големи мачове и се чувствам комфортно в такава обстановка. Надявам се да продължим напред. За тази цел трябва да работим здраво и да вярваме в себе си.“
По повод твърдението на Гари Линекер, че това е най-слабият отбор на Германия от много години, нападателят беше категоричен: "Нямам проблем с това, не слушам много. Има много експерти, но мога да кажа, че не ни интересува особено какво говорят другите."Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google