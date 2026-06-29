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Байерн Мюнхен обяви официално новия треньор

  • 29 юни 2026 | 15:04
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Байерн Мюнхен обяви официално новия треньор

Байерн Мюнхен официално обяви назначението на Антон Гавел за старши треньор на отбора. Той ще поеме баварците преди началото на сезон 2026/27, като подписаният договор е за три години.

„Бих искал да благодаря на г-н Хайнер и на цялата организация на Байерн за доверието, което този изключителен клуб ми оказа“, заяви Гавел пред официалния сайт на клуба.

„Все още познавам много хора в клуба, офиса и тренировъчните зали, където направих първите си стъпки като треньор след края на състезателната си кариера. Очаквам с нетърпение това голямо предизвикателство!“, добави 41-годишният специалист.

За Гавел това е завръщане в позната среда. Той приключи състезателната си кариера през 2019 година, след като изкара последните четири сезона като играч именно в Байерн. Веднага след това започна треньорския си път, а сега ще има възможност да води клуба, в който завърши кариерата си на паркета.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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