Реал Мадрид инвестира 11 милиона в национал на Испания

Реал Мадрид е готов да инвестира общо 11 милиона евро, за да привлече баскетболиста на Валенсия Хайме Прадия.

След впечатляващия сезон на испансия национал „белите“ са готови да отправят сериозна оферта за универсалния център-тежко крило. Сделката предвижда Реал да плати 1,5 милиона евро на Валенсия за освобождаването му, а останалите 9,5 милиона евро ще бъдат изплатени под формата на заплата по петгодишния договор на играча.

Прадиля записа по 6,8 точки, 4,1 борби, 1,9 асистенции и коефициент на полезно действие от 9,3 за 19 минути средно на мач в Евролигата. Той беше сред основните фигури за Валенсия по пътя към участието на отбора във Финалната четворка.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago