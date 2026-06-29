Хуан Мата става акционер в Мелбърн Виктори

Бившият испански национал Хуан Мата ще придобие дял в австралийския клуб Мелбърн Виктъри, съобщава местният таблоид „Хералд Сън“. С тази стъпка той ще се присъедини към група от бивши звезди на европейския футбол, които инвестират в отбора от А-Лигата.

Сред другите известни имена, които ще вложат средства в клуба, са капитанът на Манчестър Сити Илкай Гюндоган, плеймейкърът на Атлетико Мадрид Коке и бившият полузащитник на Арсенал Матийо Фламини.

38-годишният Мата, който се присъедини към Мелбърн през септември от Уестърн Сидни Уондърърс, направи впечатляващ първи сезон. Той отбеляза 5 гола и направи 13 асистенции в 25 мача, което му донесе приза за най-добър играч в А-Лигата за кампания 2025/2026.

JUAN MATA HAS BOUGHT AN OWNERSHIP STAKE IN MELBOURNE VICTORY 😲💼💥



The Spaniard has agreed to join Victory's ownership group - and will take up a role as chair of a newly established football committee at the club when he retires.



At present, the 38-year-old remains undecided… pic.twitter.com/cKynEnG7Rb — Football360.com.au (@football360au) June 29, 2026

„Футболът в Австралия има бъдеще и аз твърдо го вярвам. От момента, в който се присъединих към Мелбърн Виктори, усетих страстта на този клуб и потенциала на А-Лигата. Искам да бъда част от развитието му в дългосрочен план. Да стана акционер е естествена следваща стъпка за мен“, заяви Мата, цитиран от АП.

Това не е първата спортна инвестиция за испанеца, който вече притежава дялове в американския Сан Диего от Мейджър Лийг Сокър и в отбора от Формула 1 – Алпин Рейсинг.

Амбицията на Мелбърн Виктъри е да приложи американския инвестиционен модел, използван успешно от клубове като Ди Си Юнайтед в МЛС и английския Суонзи Сити. Според президента на клуба Антъни ди Пиетро, австралийската лига се нуждае от „сериозна инвестиция от заможни хора“, за да се конкурира с други популярни спортове в страната като австралийски футбол (AFL) и ръгби (NRL).

Хуан Мата има изключително богата кариера. Той е световен шампион с Испания от 2010 г. и европейски шампион от 2012 г. На клубно ниво е играл за отбори като Валенсия, Челси и Манчестър Юнайтед. С лондонските „сини“ печели Шампионската лига (2012) и Лига Европа (2013), като вдига същия трофей и с Манчестър Юнайтед през 2017 г. Преди да пристигне в Австралия, той стана шампион на Турция с Галатасарай и на Япония с Висел Кобе през 2023 г.

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