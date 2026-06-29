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Още една интересна сделка в НБА с участието на Шарлът Хорнетс

  • 29 юни 2026 | 14:19
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Още една интересна сделка в НБА с участието на Шарлът Хорнетс

Шарлът Хорнетс значително подобри финансовата си гъвкавост, след като изпрати Майлс Бриджис във Финикс Сънс. Сделката оставя франчайза с приблизително 50,1 милиона долара под тавана на данъка лукс.

"Стършелите" изпратиха дългогодишното си крило в тима на "Слънцата" в замяна на Грейсън Алън, Ройс О'Нийл и избор в първия кръг на драфта през 2033 г. (незащитен). Като част от сделката Хорнетс също така предоставиха на Финикс избор в първия кръг през 2029 г. (най-неблагоприятния измежду тези на Шарлът, Юта, Кливланд и Минесота) и избор във втория кръг през 2027 г.

Освен включените играчи, размяната дава на Шарлът нещо също толкова ценно – финансова гъвкавост.

След този ход Хорнетс вече разполагат с около 50,1 милиона долара под прага на данъка лукс в НБА. Според анализатора на лигата Кийт Смит това поставя франчайза в силна позиция да остане активен до края на лятото.

Алън пристига като един от най-надеждните стрелци от тройката в лигата, докато О'Нийл носи универсалност в защита и опит от плейофите. И двамата ветерани могат да допринесат веднага или да се превърнат в ценни активи за бъдещи сделки по-късно през сезона.

Сделката затваря една дълга глава за обвинения преди време в домашно насилие Бриджис в Шарлът. Избран от Хорнетс в драфта на НБА през 2018 г., Бриджис прекара осем сезона в организацията и с времето се превърна в играча с най-дълъг стаж в отбора.

Въпреки индивидуалните му постижения, Шарлът така и не успя да достигне до плейофите на НБА по време на престоя му в тима.

Бриджис навлиза в последния сезон от настоящия си договор и трябва да получи 22,8 милиона долара през кампания 2026/27, преди да стане неограничен свободен агент следващото лято.

През миналия сезон 28-годишният играч взе участие в 77 мача, записвайки средно по 17,1 точки, 5,8 борби и 3,2 асистенции, като беше една от основните офанзивни опции на Шарлът.

Трансферът на Бриджис следва друг ключов ход, променящ облика на франчайза, направен по-рано това лято.

Шарлът изпрати бившия си основен плеймейкър ЛаМело Бол в Минесота Тимбъруулс в замяна на Наз Рийд, незащитен избор в първия кръг на драфта през 2033 г., три размени на избори в първия кръг (2028, 2029 и 2030) и три избора във втория кръг (2029, 2032 и 2033).

Тази сделка подсили предната линия на "Стършелите", като същевременно значително увеличи колекцията от бъдещи драфт активи на организацията.

В комбинация със сделката за Бриджис, Хорнетс вече притежават по-голяма финансова гъвкавост, допълнителен драфт капитал и опитни ветерани, които могат или да помогнат на отбора веднага, или да станат част от бъдещи трансакции.

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Снимки: Gettyimages

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