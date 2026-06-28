Япония с впечатляващ обрат срещу Франция за 8 от 8

Националният отбор на Япония продължава да е единственият непобеден тим в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, след като записа 8-а поредна победа. Играчите на Лоран Тили сътвориха впечатляващ пълен обрат от 0:2 до 3:2 (28:30, 19:25, 25:17, 35:33, 15:12) срещу домакините от Франция в последния си мач в Група 4 от втората седмица на световната надпрева, игран тази вечер в пълната с над 8000 зрители зала в Орлеан (Франция).

По този начин Япония остава еднолично начело в общото временно класиране на основната фаза с 8 победи от 8 мача и 20 точки, като е почти сигурна за финалите на Лигата в Нинбо (Китай). Олимпийските шампиони от Франция пък имат 4 победи, 4 загуби и 10 точки.

Капитанът Юки Ишикава бе над всички за Япония със страхотните 27 точки (3 блока и 1 ас). Ран Такахаши добави още 20 точки за успеха.

За Франция Матис Ено приключи с 24 точки (1 блок), а Стефан Бойер се отчете с 21 точки (2 блока и 1 ас), но и това не беше достатъчно за победата.

Снимки: volleyballworld.com

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