Лубе привлече чешка волейболна звезда

Италианският волейболен гранд А.С. Волей Лубе официално обяви привличането на централния блокировач Антонин Климеш. Младият талант, роден през 2005 г. и висок 208 см, се присъединява към отбора с тригодишен договор.

Роденият в Бржецлав, Чехия, спортист е смятан за един от най-големите таланти на своя пост в Европа. Той вече е част и от мъжкия национален отбор на страната си. Климеш пристига в Чивитанова, за да подсили състава със своята атлетичност и огромен потенциал.

През изминалия сезон 2025/26 той игра за ВК ЧЕЗ Карловарско под ръководството на Стефано Маша, като спечели чешката Екстралига и достигна до финала за Купата на Чехия. Две години по-рано, с екипа на Блек Волей Бескиди от Острава, той вдигна именно националната купа.

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Новият играч на „червено-белите“ има и успехи на международно ниво. Той е носител на бронзови медали от Европейския младежки олимпийски фестивал до 19 години и от Европейското първенство до 21 години. С националния отбор на Чехия пък стигна до второто място в Европейската лига.

Климеш привлече вниманието на специалистите по време на Световното първенство през 2025 г., а треньорският щаб на Лубе го е поискал заради огромния му потенциал. Въпреки че е привлечен с поглед към бъдещето, от него се очаква да допринесе за успехите на тима още през първата си година.

„Наистина съм щастлив от толкова важна покана. Вълнувам се от идеята да бъда част от такъв успешен клуб като Лубе. Нямам търпение да започна това приключение и да се срещна с феновете в Чивитанова, за да изживея пълноценно новото преживяване!“, заяви новият централен блокировач на Кучине Лубе Чивитанова.



Визитка на Антонин Климеш

Роден на: 1 октомври 2005 г.

Място на раждане: Бржецлав

Националност: чешка

Пост: централен блокировач

Височина: 208 см

Успехи в кариерата 2025/26:

Шампион на чешката Екстралига 2023/24:

Носител на Купата на Чехия

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