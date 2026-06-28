Давиде Гардини: Когато трансферът ми в Лубе стана факт, баща ми Андреа Гардини избухна от радост

Посрещачът Давиде Гардини се представи официално след трансфера си в Кучине Лубе Чивитанова. За волейболиста това е специален момент, тъй като в миналото е играл на няколко национални финала за юноши именно с екипа на „червено-белите“. Изпълнен с ентусиазъм от присъединяването си към италианския вицешампион, високият 205 см гигант не скри вълнението си: „Да станеш част от отбор като Лубе е нещо много значимо. Това са възможности, които трябва да се грабват веднага!“.

Решението е взето съвместно с баща му Андреа, легенда на волейбола от 90-те години и настоящ треньор на Галатасарай. „Той не просто беше съгласен, а е сигурен, че това ще бъде страхотно преживяване за мен!“, обяснява Давиде.

„Винаги го информирам за професионалните си стъпки и той ми дава ценни съвети, без да се натрапва. Когато трансферът ми в Лубе стана факт, той избухна от радост.“

Лубе подсили посрещането с гиганта Давиде Гардини

Новото попълнение на „червено-белите“ вече знае с какво може да допринесе за отбора:

„Искам да донеса своята работна етика и много енергия. В състава има много играчи от най-високо ниво и ще бъде важно отборът да се бори с ентусиазъм дори в трудните моменти. В техническо отношение смятам, че мога да помогна в атака и на блокада. Ще трябва да се адаптирам към изискванията на щаба и съотборниците, за да помогна на тима да побеждава.“

Бившият посрещач на Падова е следил внимателно представянето на Чивитанова през изминалия сезон. „Колективът има огромен потенциал. В определени моменти показа силата си и се сплоти. Неслучайно стигна до финала за Скудетото. Мачът на Лубе в Падова съвпадна с един от най-трудните периоди в сезона им, но във волейбола е важно да си готов за ключовите фази, а в това отношение отборът на Лубе няма равен“, коментира той.

За неговото израстване периодът в САЩ е бил от решаващо значение. „Това беше правилен избор. Успях да съчетая на високо ниво както образованието, така и волейболната си кариера. Исках да се подложа на изпитание. В крайна сметка вече бях напуснал семейния дом на 14 години заради Клуб Италия“, потвърждава Гардини.

На теория Гардини може да бъде ценен ресурс за баланса в отбора и извън игрището. Той е спортист, който обича да бъде част от колектива и има много интереси. „Обичам да съм сред хора. Обожавам планината и снега. Със сигурност ще опозная региона Марке възможно най-скоро. Американският ми опит ми остави и страстта към голфа, който ме отпуска“, разкрива той.

Накрая той отправи послание на уважение към феновете, известни като Predators: „Уважавам ги и много от техните скандирания все още са в главата ми. Фен съм на тяхната еуфория и на завладяващия начин, по който следят всеки мач. За мен е много важно да съм тук. Ще давам всичко от себе си всеки ден и ще удвоявам усилията си в трудните моменти.“

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