Ето какво се случи в първата седмица на първия ранкинг снукър турнир

Първата седмица от ранкинг турнира Championship League Snooker 2026 приключи и вече са ясни първите 12-ма победители в групите, които продължават към втория етап на надпреварата.

Действието в ранкинг турнира с награден фонд от 328 000 паунда — където ще бъде вдигнат първият трофей за новия сезон — започна миналия понеделник в Mattioli Arena в Лестър. Това е една от по-непретенциозните, но уникални спирки в професионалния календар. Турнирът продължава 21 дни, макар че участниците ще трябва да играят само в три от тях, за да спечелят титлата.

Както е и в първите три етапа на събитието, началната фаза се състои от групи по четирима играчи, които играят всеки срещу всеки, а победителят от всяка група продължава към 1/16-финалите.

С мачове на две маси, 12 групи от първия етап бяха завършени в рамките на първите шест дни — от понеделник до събота, като седем от победителите в тях бяха поставени под №1 в своя поток. Четирима от 12-тимата се класираха със 100-процентов актив — побеждавайки и в трите си мача — включително младият китаец Чан Биню. Посочван от няколко анализатори като играч, на когото предстои силен сезон, високоцененият Чан победи новака Фил О’Кейн с 3:0, преди да запише брейкове от 145 и 102 точки при успех с 3:1 над Джейми Кларк. В решаващия последен двубой от групата 23-годишният състезател направи серии от 69, 127 и 89 точки при победа с 3:0 над Райън Дей.

Чан, който е №48 в световната ранглиста — след само един пълен сезон обратно в Световния снукър тур — се радва на перфектен старт на новата кампания, печелейки всичките си седем мача досега, включително квалификациите за China Open и Wuhan Open.

Бившият победител в International Championship Джан Анда също загуби само един фрейм по пътя си напред, както направиха и другите победители в групи Иън Бърнс и Хъ Гуоцян.

Само шепа звезди от топ 16 решиха да участват в турнира — много от най-големите имена ще направят първите си изяви за сезона на Шанхай Мастърс в края на юли — макар че световният шампион от 2024 г. Кайрън Уилсън записа името си в схемата.

Докато помагаше за откриването на тазгодишната Championship League в първия ден обаче, Уилсън получи новина, че домът му е бил обран, и веднага се оттегли, за да се прибере и да се справи с тежката ситуация.

Световният №8 вече беше изиграл и спечелил първия си мач с 3:0, но след напълно разбираемото му отказване този резултат беше анулиран и групата се доигра само с трима състезатели. В крайна сметка Дилън Емери спечели тази секция.

Подобно на Чан, още трима състезатели продължиха фантастичния си старт на сезона.

Джаксън Пейдж, Пан Дзюнсю и Дейвид Гилбърт — последният спечели титлата в Championship League през 2021 г. — спечелиха своите групи и се класираха за 1/16-финалите. Така те надградиха успехите си от квалификациите за основните, телевизионни фази на China Open и Wuhan Open, които ще се проведат в Далечния изток по-късно това лято.

Скот Доналдсън — бивш шампион в поканната версия на Championship League — спечели своята група в четвъртък с последната топка за деня.

Шотландецът трябваше да победи Юан Съдзюн — на когото му беше достатъчно само равенство — за да завърши първи и да се класира. Той направи точно това с победа 3:1, постигната с последната черна топка, след като разчисти масата от последната червена във четвъртия фрейм.

Резултатът вероятно ще бъде сериозен морален стимул за Доналдсън, който загуби и двата си квалификационни мача в Mattioli по-рано този месец.

Най-голямата изненада досега дойде в събота, когато Дийн Йънг — който в момента няма професионална тур карта — излезе победител от Група 8.

Йънг навакса пасив от 0:2 срещу действащия шампион от World Open Тепчая Ун-Ну в първия си мач, като направи серии от 82 и 107 точки, за да измъкне равенство 2:2.

След това 24-годишният шотландец надви местния играч Луис Хийткот с 3:1 и 12-кратната световна шампионка при жените Риан Евънс с 3:0, за да си осигури място в следващата фаза.

Гари Уилсън и Сю Съ бяха другите победители в групи от първата седмица.

Екшънът се подновява в понеделник с още един шестдневен период. Сред състезателите, които са планирани да излязат на зеленото сукно, са Хосейн Вафаей в понеделник, Крис Уейклин в сряда, Али Картър в събота и защитаващият титлата си Стивън Магуайър също в събота.

Големият финал тази година е насрочен за вечерта на сряда, 15 юли. Пълният списък с групите може да бъде видян на официалния сайт на Championship League Snooker.

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