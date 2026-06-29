Еустакио: Тази победа е за всички канадци

Канадският халф Стивън Еустакио посвети на всички канадци победата с 1:0 над Република Южна Африка на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол.

"Работихме усилено за тази победа. Наистина искахме да дадем тази победа на всички канадци. Просто продължавахме да вярваме и да натискаме. Беше невероятен гол, но когато го вкарах, усетих, че е на всички. Всички вложиха силата си в него и топката влезе, така че съм много щастлив.

Stephen Eustáquio, capitán de Canadá y quien tuvo un breve paso con Cruz Azul, confiesa que no estaba preocupado por el reloj. Metió el gol y entonces se dio cuenta que quedaban solamente tres minutos para terminar y darle el pase a su país.



🎥 Diego Martínez pic.twitter.com/Sg2Dvz8fnL — REFORMA (@Reforma) June 28, 2026

Ще се опитаме да накараме Мароко или Нидерландия да видят нашата игра и да почувстват, че ако продължат напред, ще имат най-трудния си мач на това Световно първенство. Мисля, че се справихме страхотно и ни предстои фантастичен мач следващата седмица“, цитиран е 29-годишният играч на уебсайта на ФИФА.

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Снимки: Imago