Българите от Acend останаха със среброто след обрат във финала на турнир в Румъния

Отборът на Acend не успя да спечели титлата на LAN турнира по CS2 - Super DraculaN в Букурещ и отстъпи с 1:3 карти (13:11, 10:13, 8:13, 8:13) на украинския Inner Circle във финала.

Inner Circle take the upper hand with a win on Overpass.



Time for Ancient - it’s all or nothing! 💪 pic.twitter.com/uOvRL8ICZH — ACEND CLUB (@AcendClub) June 28, 2026

Българският отбор започна отлично и взе първата карта Mirage, но след това съперникът наложи контрол и осъществи пълен обрат след победи на Dust 2, Overpass и Ancient, за да триумфира с трофея.

С една от най-добрите статистики завърши българина Калин "KalubeR" Ерендицов с 63 елиминации и 1.17 рейтинг. Родните състезатели си тръгват с 30,000 долара, докато украинците спечелиха $60,000.

Снимка: Acend

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