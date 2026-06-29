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  3. Българите от Acend останаха със среброто след обрат във финала на турнир в Румъния

Българите от Acend останаха със среброто след обрат във финала на турнир в Румъния

  • 29 юни 2026 | 11:37
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Българите от Acend останаха със среброто след обрат във финала на турнир в Румъния

Отборът на Acend не успя да спечели титлата на LAN турнира по CS2 - Super DraculaN в Букурещ и отстъпи с 1:3 карти (13:11, 10:13, 8:13, 8:13) на украинския Inner Circle във финала.

Българският отбор започна отлично и взе първата карта Mirage, но след това съперникът наложи контрол и осъществи пълен обрат след победи на Dust 2, Overpass и Ancient, за да триумфира с трофея.

С една от най-добрите статистики завърши българина Калин "KalubeR" Ерендицов с 63 елиминации и 1.17 рейтинг. Родните състезатели си тръгват с 30,000 долара, докато украинците спечелиха $60,000.

Снимка: Acend

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