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Ема Ръдукану прекъсна тренировката си на "Уимбълдън"

  • 28 юни 2026 | 08:40
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Ема Ръдукану прекъсна тренировката си на "Уимбълдън"

Бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ по тенис Ема Ръдукану прекъсна тренировката си на "Уимбълдън", преди да отмени насрочена пресконференция, а спекулациите за нейната физическа форма се задълбочиха.

Британката отново е в центъра на поредна сага с контузии, откакто в сряда беше видяна да носи превръзка.

Ръдукану не тренира на "Уимбълдън" в четвъртък и петък, но се появи за два часа днес, първо на тренировъчните кортове на All England Club, а след това на корт номер три с рускинята Анна Калинская.

Британката излезе на корта с превръзка на десния глезен и подбедрица, но издържа първия час и половина без никакви проблеми. Тя обаче до голяма степен удряше от една и съща позиция и когато започна да разиграва точки срещу Калинская, нещата приеха тревожен обрат.

Ръдукану се затрудни на сервис и изоставаше с 0:4 срещу номер 20 в света, а езикът на тялото ѝ в разговорите с треньора Андрю Ричардсън показваше, че е далеч от доволна. По средата на следващия гейм, Ръдукану внезапно прекрати сесията 10 минути преди края ѝ и прегърна Калинская, преди бързо да напусне корта, съобщава ДПА.

Британката трябваше да говори на пресконференция, но 20 минути след като напусна корта, беше обявено, че тя ще се появи пред медиите в неделя.

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