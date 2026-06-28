Организаторите на „Уимбълдън“ са подготвили нов специален коктейл за феновете

Организаторите на турнира по тенис от Големия шлем - „Уимбълдън“ са подготвили нов специален коктейл за феновете, посещаващи All England Club тази година, като се готвят да освежат над 500 000 гости по време на двуседмичната надпревара, започваща в понеделник.

„Имаме нов специален коктейл - Centre Court Cooler, който е на базата на джин и е много вкусен“, заяви пред агенция Reuters Мишел Дайт, оперативен директор в All England Club.

„Прекарваме една година в размисъл върху предишните първенства и търсим какво различно бихме могли да направим в бъдеще. Искаме да сме сигурни, че всеки, който дойде, ще получи изключително преживяване“, добави тя.

Коктейлът Centre Court Cooler на цена от 12.80 британски лири се приготвя от джин, лимонов сок, сок от краставица и бъз.

С 55 кухни и 292 души кухненски персонал, „Уимбълдън“ предлага най-голямата кетъринг услуга в спорта в цяла Европа, смята Дайт.

Очаква се феновете да консумират 345 000 чаши Pimm's и 2.5 милиона ягоди със 17 363 литра сметана през двете седмици на тенис турнира. Също се очаква около 315 000 ястия да бъдат сервирани в ресторанта, заедно с 19 000 порции риба с картофи и 27 000 пици, както и да бъдат продадени 230 000 чаши чай и 24 396 бутилки шампанско.

Цените са се повишили леко, обусловени от инфлацията. Кошничка с ягоди ще струва 2.85 британски лири, което е с 15 пенса повече от миналата година, докато чаша Pimm's се е увеличила с 1.20 британски лири до 13.45 лири.

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