Виктор Жеков: Стремим се към медал

Целта на България е медал от Европейското първенство за младежи до 22 години, което започва утре (29 юни) в Португалия.

Втора победа над Португалия за отбора ни до 22 години

"За всеки от нас място в тройката е много важно – каза капитанът Виктор Жеков пред официалния сайт на БФ Волейбол. - Трябва да се научим да излизаме по-добре от тежки ситуации като отбор, да се държим заедно. Всичко като тактика сме изкоментирали с щаба."

"Очаквам да се представим по възможно най-добрия начин – коментира треньорът Даниел Пеев. - Момчетата са изключително мотивирани. Това е последният им турнир при младежите. Оттук нататък влизат изцяло в мъжкия волейбол. Вярвам, че ще дадат всичко от себе си. Най-много информация имам за Италия, срещу който стартираме. Състезателите на съперника играят в Серия А и Серия А2, много силни волейболисти са. За останалите отбори тепърва ще събираме информация и това ще става в хода на турнира. Изиграхме три контроли срещу Португалия, които бяха много полезни. Дадоха ни възможност да изпробваме различни варианти на игра. На поста диагонал сме лимитирани."

България започва турнира срещу Италия утре (29 юни) от 14,00 часа българско време. Ден по-късно срещаме Франция (22,30 часа), а третият ни мач от групата е срещу Чехия в сряда (1 юли) от 17,00 часа.

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