Втора победа над Португалия за отбора ни до 22 години

Мъжкият национален отбор по волейбол до 22 години спечели втора победа над Португалия. Приятелският мач е част от подготовката за Европейското първенство, което започна на 29 юни в иберийската страна.

Българите победиха с 4:0 (29:27, 25:17, 25:23, 25:18). Четвъртият гейм отново беше по договорка между щабовете на противниците. Най-много точки направи Виктор Жеков – 16. След него е Николай Иванов с 12, а третият ни най-добър реализатор стана Константин Манолев с 11.

Довечера отборът ни, воден от Даниел Пеев, ще изиграе последна контрола срещу Португалия.

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