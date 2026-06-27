Арестуваха сина на Дуейн Уейд за домашно насилие

Заир, син на пенсионирания член на Залата на славата Дуейн Уейд, е бил арестуван в неделя в Бърбанк, Калифорния. Според NBC4 Los Angeles, полицията в Бърбанк е била извикана в дом около 5:30 сутринта в неделя след сигнал на телефон 911 за крещяща жена.

Съобщава се, че при пристигането си в дома полицаите са открили Заир заедно с жена, която е имала наранявания по лицето и тялото. След проведено разследване полицията е арестувала Заир по три обвинения – тежко престъпление за домашно насилие, престъпни заплахи и незаконно задържане.

NBC4 Los Angeles добавя, че полицията е издала спешна ограничителна заповед и че от къщата е иззет пистолет след ареста.

24-годишният Заир е най-големият син на легендата на Маями Хийт (когото Дуейн има от бившата си съпруга Сиовон Фънчес). Високият 191 см Заир също е бивш професионален баскетболист, който преди това е учил в гимназията Сиера Каньон в Чатсуърт, Калифорния, преди да се прехвърли в Брустър Академи във Улфборо, Ню Хемпшир.

Вместо да посещава колеж, Заир избира да стане професионалист през 2021 г. Той е избран в драфта на G Лигата на НБА същата година от Солт Лейк Сити Старс – ход, който предизвика полемика, тъй като Дуейн е съсобственик на Юта Джаз, чийто филиал е тъкмо тимът на Старс. Негативната реакция около избора на Заир дори предизвика отговор от страна на ЛеБрон Джеймс.

Оттогава Заир има няколко кратки периода, в които се пробва в чужбина. През 2023 г. той играе за Кейп Таун Тайгърс от Баскетболната африканска лига, а за последно, през 2024 г., е част от Макау Блек Беарс в Азиатския турнир (TAT).

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Снимки: Gettyimages