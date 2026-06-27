Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Арестуваха сина на Дуейн Уейд за домашно насилие

Арестуваха сина на Дуейн Уейд за домашно насилие

  • 27 юни 2026 | 11:12
  • 383
  • 0
Арестуваха сина на Дуейн Уейд за домашно насилие

Заир, син на пенсионирания член на Залата на славата Дуейн Уейд, е бил арестуван в неделя в Бърбанк, Калифорния. Според NBC4 Los Angeles, полицията в Бърбанк е била извикана в дом около 5:30 сутринта в неделя след сигнал на телефон 911 за крещяща жена.

Съобщава се, че при пристигането си в дома полицаите са открили Заир заедно с жена, която е имала наранявания по лицето и тялото. След проведено разследване полицията е арестувала Заир по три обвинения – тежко престъпление за домашно насилие, престъпни заплахи и незаконно задържане.

NBC4 Los Angeles добавя, че полицията е издала спешна ограничителна заповед и че от къщата е иззет пистолет след ареста.

24-годишният Заир е най-големият син на легендата на Маями Хийт (когото Дуейн има от бившата си съпруга Сиовон Фънчес). Високият 191 см Заир също е бивш професионален баскетболист, който преди това е учил в гимназията Сиера Каньон в Чатсуърт, Калифорния, преди да се прехвърли в Брустър Академи във Улфборо, Ню Хемпшир.

Вместо да посещава колеж, Заир избира да стане професионалист през 2021 г. Той е избран в драфта на G Лигата на НБА същата година от Солт Лейк Сити Старс – ход, който предизвика полемика, тъй като Дуейн е съсобственик на Юта Джаз, чийто филиал е тъкмо тимът на Старс. Негативната реакция около избора на Заир дори предизвика отговор от страна на ЛеБрон Джеймс.

Оттогава Заир има няколко кратки периода, в които се пробва в чужбина. През 2023 г. той играе за Кейп Таун Тайгърс от Баскетболната африканска лига, а за последно, през 2024 г., е част от Макау Блек Беарс в Азиатския турнир (TAT).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

И футболът не му е чужд! Вижте как Уембаняма забива страхотен гол и празнува в стил Кристиано Роналдо

И футболът не му е чужд! Вижте как Уембаняма забива страхотен гол и празнува в стил Кристиано Роналдо

  • 27 юни 2026 | 09:30
  • 1774
  • 1
Европейските баскетболни първенства приключиха: Ето кои отбори триумфираха

Европейските баскетболни първенства приключиха: Ето кои отбори триумфираха

  • 27 юни 2026 | 09:18
  • 2013
  • 0
Важен играч на Ню Йорк Никс остава при шампионите с нов договор

Важен играч на Ню Йорк Никс остава при шампионите с нов договор

  • 27 юни 2026 | 08:49
  • 536
  • 0
Айзея Хартенстайн остава в Оклахома Сити с нов договор и уникална опция

Айзея Хартенстайн остава в Оклахома Сити с нов договор и уникална опция

  • 27 юни 2026 | 08:36
  • 757
  • 0
Лоша новина за България преди важния мач с Норвегия

Лоша новина за България преди важния мач с Норвегия

  • 26 юни 2026 | 20:48
  • 11850
  • 3
Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

  • 26 юни 2026 | 20:18
  • 1289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

  • 27 юни 2026 | 10:33
  • 8788
  • 5
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

  • 27 юни 2026 | 05:01
  • 41666
  • 54
Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

  • 27 юни 2026 | 07:58
  • 21842
  • 7
Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

  • 27 юни 2026 | 08:04
  • 26879
  • 22
Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

  • 27 юни 2026 | 05:02
  • 33500
  • 15
Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

  • 26 юни 2026 | 23:59
  • 51944
  • 127