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Най-малкият брат на Янис Адетокунбо подписа с Промитеас

  • 27 юни 2026 | 13:26
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Най-малкият брат на Янис Адетокунбо подписа с Промитеас

Алекс Адетокунбо официално подписа с Промитеас за сезон 2026/27, обяви гръцкият клуб. Това високопрофилно попълнение добавя значителни размери и атлетизъм към състава от Патра за предстоящата кампания. Високият 2.03 метра универсален 24-годишен състезател носи богат международен опит в отбора. Роден на 27 август 2001 г., гръцко-нигерийският талант е най-малкият брат на суперзвездата на НБА Янис Адетокунбо, както и на Танасис, Костас и Франсис.

Алекс започва кариерата си в гимназията Доминикан в САЩ, преди да се премести в Европа през 2020 г. с испанския УКАМ Мурсия, където играе както за мъжкия, така и за младежкия отбор. Той се завръща в Щатите за сезон 2021/22, за да се състезава в G Лигата с Раптърс 905, а на следващата година се присъединява към Уисконсин Хърд. Пътят му продължава и през сезон 2023/24, започвайки с Хърд, преди да се прехвърли в Литва, за да играе за М Баскет. През сезон 2024/25 той носи екипа на Подгорица в Черна гора, преди да се завърне за първи път в Гърция, за да играе за ПАОК.

Крилото започна миналия сезон с Арис, преди отново да се отправи отвъд Атлантика. Този ключов ход завърши с официалния му дебют в НБА с Милуоки Бъкс, където записа шест мача със средни показатели от 3.2 точки и една борба на мач.

Вече завърнал се в родината си, роденият в Атина играч се присъединява към обновен състав, който се готви за квалификационните кръгове на Шампионската лига по баскетбол с амбицията да си осигури място в редовния сезон. Под ръководството на новоназначения треньор Йоргос Воворас, клубът агресивно подсили състава си, като наскоро си осигури услугите на Зак Кътбъртсън, Ню Уилямс, Харис Параскевопулос, Периклис Курупакис, Никос Дипларос и Джордън Никълъс.

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Снимки: Imago

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