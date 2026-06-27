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Лубе подсили посрещането с гиганта Давиде Гардини

  • 27 юни 2026 | 17:00
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Оста Падуа-Чивитанова донесе още един качествен трансферен удар за вицешампионите на Италия с оглед на сезон 2026/27. Волейболен клуб Лубе обяви привличането на бившия играч на Сонепар Давиде Гардини, посрещач, роден през 1999 г., висок 205 см и син на волейболна легенда, родом от Монтебелуна, провинция Тревизо. Неговият баща, Андреа, треньор на Галатасарай HDI Истанбул, е един от най-успешните волейболисти в италианската история.

Пристигането на Давиде представлява завръщане у дома, тъй като по времето, когато играчът беше част от проекта Клуб Италия, състезателните му права принадлежаха на Лубе, като дори е участвал на национални финали с младежките формации на клуба от регион Марке.

Гигантът от Тревизо се откроява още от ранна възраст, привличайки интереса на федерацията и превръщайки се в ключова фигура за Клуб Италия в Серия Б и Серия А2. Впоследствие, годините между 2017 и 2022 в САЩ с екипа на Brigham Young University (BYU) му позволяват да израсне в техническо и състезателно отношение, печелейки и две титли от конференцията MPSF. След това се завръща в Италия и дебютира в СуперЛега. Между 2022 и 2024 г. Давиде носи екипа на Падуа, след което е привлечен от Алианц Милано за сезон 2024/25. През последния сезон Гардини се завърна в Падуа, отбор, с който завърши сезона в СуперЛига на четвъртфиналите в плейофите за 5-о място.

В личната си визитка играчът може да се похвали и със златен медал от Универсиадата през 2023 г., спечелен с националния отбор на Италия.

Първите думи на Гардини като играч на Кучине Лубе Чивитанова:

„Ново приключение в една среда, която отчасти вече чувствам като своя. По времето в Клуб Италия правата ми бяха собственост на Лубе и с „червено-белия“ екип съм участвал в турнири като Boy League и Junior League. Сякаш затварям един кръг с голяма гордост! Фантастично е да си част от проекта на гранд като Лубе. Когато те потърси клуб с такава тежест в света на волейбола, трябва да се възползваш от възможността веднага. Удовлетворението ми е огромно, а ще бъде още по-голямо, когато се срещна с великолепните „червено-бели“ фенове!“

Визитка на Давиде Гардини
Роден на: 11 февруари 1999 г.
Място: Монтебелуна
Спортно гражданство: Италия
Пост: посрещач
Височина: 205 см

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