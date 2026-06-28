Олег Плотницкий: Най-трудният ни съперник във VNL не е Бразилия, не е и Италия, а България

Лидерът на украинския национален отбор по волейбол Олег Плотницкий определи предстоящия мач срещу България като най-голямото предизвикателство за тима си през втората седмица от Лигата на нациите.

Волейболистът на „синьо-жълтите“ направи равносметка на представянето на отбора до момента, като изрази увереност преди сблъсъка с българския тим.

България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

„Вчера постигнахме трудна победа, а мачът като цяло беше тежък, точно както очаквахме. Издържахме на напрежението и надделяхме над съперника заедно, като един отбор. Смятам, че именно в такива срещи се изгражда характерът на тима – вчера успяхме да го затвърдим за бъдещето“, заяви Плотницки.

Той коментира и собственото си представяне: „Като цяло играя добре, но има върху какво да работя. Преди третата седмица ще се съсредоточа върху елементите, които не ми се получават толкова добре на игрището. Убеден съм, че мачът с България ще бъде най-трудният от всичките четири през тази седмица, но ще се постараем на 100% да го спечелим. Оттам нататък играта ще покаже“, каза Плотницки в коментар за Sport.ua.

Припомняме, че през втората седмица на Лигата на нациите 2026 Украйна записа впечатляващи победи над Бразилия, Италия и Канада. След изиграни 7 кръга украинците заемат трето място във временното класиране с актив от 16 точки.

„Синьо-жълтите“ ще завършат втория етап от турнира с двубой срещу България, която към момента се намира на девета позиция. Срещата ще се състои в неделя, 28 юни, от 14:00 часа.

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