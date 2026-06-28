Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Олег Плотницкий: Най-трудният ни съперник във VNL не е Бразилия, не е и Италия, а България

Олег Плотницкий: Най-трудният ни съперник във VNL не е Бразилия, не е и Италия, а България

  • 28 юни 2026 | 12:15
  • 967
  • 0

Лидерът на украинския национален отбор по волейбол Олег Плотницкий определи предстоящия мач срещу България като най-голямото предизвикателство за тима си през втората седмица от Лигата на нациите.

Волейболистът на „синьо-жълтите“ направи равносметка на представянето на отбора до момента, като изрази увереност преди сблъсъка с българския тим.

България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите
България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

„Вчера постигнахме трудна победа, а мачът като цяло беше тежък, точно както очаквахме. Издържахме на напрежението и надделяхме над съперника заедно, като един отбор. Смятам, че именно в такива срещи се изгражда характерът на тима – вчера успяхме да го затвърдим за бъдещето“, заяви Плотницки.

Той коментира и собственото си представяне: „Като цяло играя добре, но има върху какво да работя. Преди третата седмица ще се съсредоточа върху елементите, които не ми се получават толкова добре на игрището. Убеден съм, че мачът с България ще бъде най-трудният от всичките четири през тази седмица, но ще се постараем на 100% да го спечелим. Оттам нататък играта ще покаже“, каза Плотницки в коментар за Sport.ua.

Припомняме, че през втората седмица на Лигата на нациите 2026 Украйна записа впечатляващи победи над Бразилия, Италия и Канада. След изиграни 7 кръга украинците заемат трето място във временното класиране с актив от 16 точки.

„Синьо-жълтите“ ще завършат втория етап от турнира с двубой срещу България, която към момента се намира на девета позиция. Срещата ще се състои в неделя, 28 юни, от 14:00 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Вут Д'Хеер се сбогува с Лубе: Благодаря на клуба за шанса и на феновете за подкрепата

Вут Д'Хеер се сбогува с Лубе: Благодаря на клуба за шанса и на феновете за подкрепата

  • 28 юни 2026 | 10:17
  • 497
  • 0
България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 08:11
  • 9011
  • 8
Турция със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата

Турция със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата

  • 28 юни 2026 | 02:27
  • 3140
  • 0
Франция без проблеми срещу Сърбия във VNL

Франция без проблеми срещу Сърбия във VNL

  • 28 юни 2026 | 01:58
  • 2017
  • 0
Словения удари бързо Бразилия в Лигата на нациите

Словения удари бързо Бразилия в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 01:50
  • 3064
  • 0
България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

  • 27 юни 2026 | 22:53
  • 1502
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 15871
  • 24
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 4723
  • 2
Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

  • 28 юни 2026 | 11:32
  • 2365
  • 3
Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 68355
  • 147
ЦСКА срещу втородивизионни поляци в последната си "австрийска" контрола

ЦСКА срещу втородивизионни поляци в последната си "австрийска" контрола

  • 28 юни 2026 | 09:41
  • 6297
  • 39
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

  • 28 юни 2026 | 04:28
  • 39946
  • 100