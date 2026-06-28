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  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Кристиано Роналдо отбелязва историческото си постижение със златни бутонки

Кристиано Роналдо отбелязва историческото си постижение със златни бутонки

  • 28 юни 2026 | 00:47
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Португалската звезда Кристиано Роналдо тренира с нов чифт персонализирани бутонки за Световното първенство в петък, в навечерието на последния мач на Португалия от група K срещу Колумбия.

Роналдо и съотборниците му имаха колеблив старт на турнира, завършвайки наравно 0:0 срещу ДР Конго, но във втория си мач се завърнаха със стил.Те разгромиха Узбекистан с 5:0, като 41-годишният нападател отбеляза два гола. С тези две попадения звездата на Ал-Насър стана първият футболист в историята, разписвал се на шест различни световни първенства.

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства
Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

За да отбележи историческото постижение Роналдо ще излезе срещу Колумбия с чифт златни обувки вместо обичайния си розов модел.

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