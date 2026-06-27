Повече от 400 млади състезатели по карате-киокушин ще участват в „Световна купа Варна"

437 млади каратеки от 25 държави на 7 юли ще участват в Световната купа "Варна 2026" на 7 юли, като състезанието е част от 20-ия Международен летен лагер по бойни изкуства.

Турнирът по карате киокушин е едно от най-значимите международни състезания за състезатели на възраст от 14 до 21 години.

Тази година турнирът ще посрещне 437 участници от 25 държави, което го нарежда сред най-мащабните форуми за млади киокушин състезатели в света. Национални отбори от Европа, Азия, Южна Америка и Африка ще изпратят своите най-перспективни бойци, които ще се изправят един срещу друг в битка за престижните отличия на световната купа. България ще бъде представена от 70 състезатели, които ще защитават честта на страната пред силна международна конкуренция.

През годините Световната купа "Варна" се утвърди като важна сцена за изява на бъдещите звезди на киокушин карате, привличайки все по-широко международно участие и създавайки възможности за обмен на опит между различни школи и бойни традиции.

Състезанието ще се проведе в три възрастови групи - младежи (14-15 години), юноши (16-17 години) и кадети (18-21 години), като участниците ще бъдат разпределени по пол и теглови категории. За младите киокушин надежди от 14 до 17 години организаторите са предвидили медали, купи и дипломи за класиралите се от първо до трето място във всяка категория.

Особен интерес предизвикват двубоите при кадетите на възраст 18-21 години, където освен традиционните отличия ще бъдат раздадени и сериозни парични награди. При мъжете в категориите до 75 кг, до 85 кг и над 85 кг победителите ще получат 5000 евро, вторите места - 3500 евро, третите - 2000 евро, а четвъртите - 1000 евро. При жените в категориите до 55 кг, до 65 кг и над 65 кг наградният фонд предвижда 3500 евро за първо място, 2500 евро за второ, 1500 евро за трето и 1000 евро за четвърто място.

В началото на юли Световната купа "Варна" 2026 отново ще превърне България централно място за международна среща на млади бойни таланти от целия свят. До момента участие са потвърдили представители на Азербайджан, Армения, Бразилия, Великобритания, Германия, Грузия, Казахстан, Латвия, Мароко, Молдова, Норвегия, Полша, Румъния, Словения, Турция, Украйна, Унгария, Чехия, Чили, Япония.

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