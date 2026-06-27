Гавра на Мбапе с рефера предизвика силни реакции в социалните мрежи

Капитанът на Франция, Килиан Мбапе, за пореден път демонстрира безгрижния си до голяма степен характер и предизвика фурор в мрежите, забавлявайки феновете. Нападателят на Реал Мадрид, който до момента имаше четири попадения в първите два двубоя на Световното първенство, вчера отново бе титуляр за “петлите” при успеха над Норвегия. Мбапе добави две асистенции към отличната си статистика, но не това се превърна в кулминация на представянето му срещу скандинавците.

Nah... Mbappé needs to be stopped 😭



He really sent the referee on an errandpic.twitter.com/k34XLIP0hV — Red Cartel Era (@RedCartelHQ) June 27, 2026

Селекционерът на Франция, Дидие Дешан, замени своя лидер и капитан в 80-ата минута, а Мбапе доста безгрижно се насочи към съдията Майкъл Оливър. Съгласно новите правила, играчите имат 10 секунди, за да излязат, когато бъдат заменени, или футболистът, който влиза на терена, ще трябва да изчака цяла минута, преди да се появи в игра. Именно поради тази причина, нападателят на Реал Мадрид отиде към английския рефер и му подаде капитанската си лента, за да я предаде Оливър на Орелиан Чуамени, който трябваше да я наследи. Действието предизвика силни реакции в социалните мрежи, където поведението на Мбапе бе определено от шега с рефера до силни думи като “диктатор” по отношение на нападателя.

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Снимки: Gettyimages