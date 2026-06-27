Виктор Скерлев спечели бронзов медал на турнира по джудо от сериите Гран при в Китай

Виктор Скерлев спечели бронзов медал на турнира от веригата Гран при по джудо в в Кингао, Китай.

Българинът записа шест срещи в категория до 73 кг, като допусна само една загуба - на четвъртфиналите от руснака Махмадбек Махмадбеков, който се състезава за Обединените арабски емирства.

В спор за бронза Скерлев се наложи над състезаващия се за Швеция арменец Нарек Варданян с "ипон", като срещата завърши в продължението след 10:15 минути. Това бе и най-дългата му битка в турнира.

На старта Виктор победи Максим Робер (Франция), също със златна точка за 5:45 минути, после и Арун Кумар (Индия), а на осминафиналите преодоля 19-ия света Джъстин Лемир (Канада) с "ипон" за 1:46 минути.

В репешажите Скерлев постигна успех и срещу Билал Чълоглу (Турция), бронзовия медалист от Евро 2026, с "юко".

За българина това е трети медал този сезон при мъжете след титлата на Европейската купа в София през януари и бронза на Големия шлем в Монголия преди седмица. В световната ранглиста Скерлев е 26-и.

В същата категория Марк Христов не успя да стигне до битка за отличията.

На турнира участват 500 състезатели от 57 държави.

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