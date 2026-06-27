От Иран отново се оплакаха: Страната домакин се отнася несправедливо с нас

Старши треньорът на националния отбор на Иран Амир Галеноей се обяви срещу несправедливото според него отношение към отбора на Световното първенство през 2026 година. В третия кръг от груповата фаза на Мондиал 2026 иранците завършиха наравно 1:1 с Египет и очакват да разберат дали имат шансове за класиране напред в турнира. Галеноей отбеляза на пресконференция, че всички във футбола трябва да се обединят и спортът да бъде отделен от политиката.

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"Не виждаме това на настоящия шампионат. Страната домакин се отнася с нас много несправедливо. Горд с отбора, с народа и със страната. Беше фантастичен мач и вярвам, че всички му се насладиха толкова много, колкото и аз. Създадохме толкова много положения и заслужавахме да спечелим. Допуснахме попадение от единствената им реална възможност, но не успяхме да реализираме десет ситуации. Голът ни беше отменен, защото казаха, че е имало пет сантиметра засада", каза треньорът пред медиите.

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Той призна и за класата на "фараоните". "Египет е страхотен отбор и им желая успех. Въпреки всички трудности, с които се сблъскахме, не мисля, че футболната справедливост беше на наша страна днес. Може би това е поредното изпитание от Бог. Все още имам пълна вяра в моите футболисти", каза още Галеноей.

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