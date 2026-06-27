Словения почете волейболните си легенди Деян Винчич и Митя Гаспарини

Волейболната асоциация на Словения извади от употреба фланелките на бившите национални състезатели Деян Винчич и Митя Гаспарини. Церемонията се състоя под сводовете на зала „Стожице“ в Любляна.

Събитието се проведе след мача от Лигата на нациите, в който Словения победи България с 3:2. Десетхилядната арена „Стожице“ е дом на всички домакински срещи на националния отбор.

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За 18 години в националния отбор (2004–2022) диагоналът Гаспарини изиграва 221 мача. Той е ключова фигура в превръщането на Словения от средняк в европейския волейбол в претендент за медалите. Разпределителят Винчич пък има 238 мача за 20 години в националния тим (2005–2025).

Двамата заедно печелят Евролигата през 2015 г., Купата на претендентите през 2019 г. и два сребърни медала от европейски първенства (2015, 2019). Винчич има в колекцията си и сребро от Евро 2021 и бронз от Евро 2023, като също така представя Словения на Олимпиадата през 2024 г.

42-годишният Гаспарини вече е прекратил кариерата си, по време на която е играл в Словения, Гърция, Полша, Италия, Корея, Франция, Япония и Иран. 39-годишният Винчич все още се състезава за клубния отбор „Канал“, който завърши на 6-о място в последното словенско първенство. През първата половина на сезон 2016/17 Деян игра за руския „Енисей“ (Красноярск).

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