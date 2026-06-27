Българските таекуондисти грабнаха 70 медала на Балканското в Зренянин

Българските състезатели записаха впечатляващо представяне на Балканското първенство по олимпийско таекуондо, проведено в сръбския град Зренянин. В конкуренцията на едни от най-силните състезатели от Балканите националният ни отбор и представителите на българските клубове завоюваха общо 70 отличия – 28 златни, 18 сребърни и 24 бронзови медала, във всички възрастови групи деца, кадети, юноши, мъже и жени.
С отличното си представяне българските състезатели затвърдиха водещите позиции на страната ни в региона, като медали спечелиха представители на клубовете NERON, SC Phoenix, Taekwondo Fitness, Gladiator, Kentavar, Ramus, VIKING, Barin, TURBO и Victory.
28 Златни медали
Ивайло Петров (NERON), Божидар Иванов Taekwondo Fitness, Борис Огнянов Gladiator, Златомир Колев Kentavar, Никол Петрова NERON, Виктор Вангелов SC Phoenix, Йордан Ангелов Gladiator, Лора Николова Kentavar, Мария Стоева SC Phoenix, Веселина Ангелова Gladiator, Михаела Стоянова SC Phoenix, Георги Грудев NERON, Кристиян Максимов NERON, Пресиан Вътов Taekwondo Fitness, Александър Петров Taekwondo Fitness, Илиян Николов SC Phoenix, Елиза Лазарова NERON, Катерина Василева Victory, Олег Таков Taekwondo Fitness, Григорий Жвакин Taekwondo Fitness, Лъчезар Таков Taekwondo Fitness, Калоян Ангелов Taekwondo Fitness, Виктория Мишева SC Phoenix, Екатерина Евтимова Taekwondo Fitness, Християн Христов Barin, Даниел Ладжев TURBO, Стела Стефанова Barin
18 Сребърни медали
Данчо Петков NERON, Георги Попов Gladiator, Валентин Лазаров NERON, Марина Сабчева Kentavar, Даниел Начков Gladiator, Светли Петров NERON, Саманта Стефанова Taekwondo Fitness, Мария Синева Kentavar, Кирил Кирчев NERON, Виктор Александров Taekwondo Fitness, Деян Николов VIKING, Пресиана Сабчева Kentavar, Стела Христова VIKING, Стоян Евтимов Taekwondo Fitness, Ангелина Павлова Taekwondo Fitness, Божидар Аврамов Ramus, Никол Чорбанова Taekwondo Fitness
24 Бронзови медали
Любослав Карамихов Ramus, Александър Стоев SC Phoenix, Делян Вилет Taekwondo Fitness, Диана Радева VIKING,Габриела Стайкова Ramus, Мария Стоянова SC Phoenix, Кристиан Георгиев SC Phoenix, Мартин Стоянов Ramus, Борислава Петкова NERON, Дивна Везенкова SC Phoenix, Орфеас Афентулидис Ramus, Алек Тодоров Taekwondo Fitness, Румен Стамов Taekwondo Fitness, Красимир Ангелов Taekwondo Fitness, Преслав Стоянов NERON, Мартин Радев VIKING, Никола Пигов Gladiator, Васил Захридов Ramus, Надежда Стоева SC Phoenix, Ния Христоскова VIKING, Мартин Стамов Taekwondo Fitness, Теодор Христов Barin, Атанас Атанасов TURBO, Станислава Костадинова Gladiator.
Представителите на клуб Taekwondo Fitness се наредиха в общото класиране при деца на 2-ро място, а TK Phoenix станаха 3-ти при младежи.
Като най-добри състезатели за първенството във възрастова група Кадети бяха отличени Ивайло Петров (Нерон) и Никол Петрова (Нерон).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google