Пап Тиау изтъкна важността на Садио Мане за Сенегал

Селекционерът на националния отбор на Сенегал по футбол Пап Тиау все още вижда възможност за подобрение след убедителния успех с 5:0 срещу Ирак в последния мач от груповата фаза, с който "лъвовете от Теранга" запазиха надежди за класиране в елиминациите на Световното първенство.

Тимът на Тиау наложи доминацията си през целия мач, но особено след изгонването на противниковия защитник Ребин Сулака, с което постигна най-голямата победа от африкански отбор в историята на Световните финали. Наставникът поздрави отбора си за свършената работа, но запази умерен тон в хвалбите за представянето на играчите си.

Сега Сенегал ще трябва да изчака резултатите от последните три групи, за да разбере дали трите точки и головата разлика ще бъдат достатъчни за място в 1/16-финалите като един от най-силните отбори, завършили на трето място в групата си.

"Въпреки че вкарахме пет гола, все още има подобрения, които могат да бъдат направени. Сега трябва да чакаме. Подсигурихме трите точки. Има други мачове, така че се надяваме Сенегал да се класира", заяви Пап Тиау.

Сенегалският специалист похвали полузащитника Пап Гей, който отбеляза две от попаденията, както и звездата на тима Садио Мане, за влиянието им върху играта.

"Той носи отборния дух... прави страхотни неща на терена, много е полезен в защита", каза Тиау за Садио Мане, който е водещ реализатор в историята на националния отбор на страната с 55 гола.

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Снимки: Gettyimages