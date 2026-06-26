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Мондиал 2026: Норвегия - Франция
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  3. Българският ACEND е на полуфинал в Румъния след убедителна победа

Българският ACEND е на полуфинал в Румъния след убедителна победа

  • 26 юни 2026 | 21:03
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Българският ACEND е на полуфинал в Румъния след убедителна победа

Българският CS2 отбор ACEND се класира за полуфиналите на LAN турнира по CS2 - Super DraculaN, в Румъния с награден фонд от 150 хил. долара.

Тимът на треньора Милен "milky" Илиев се наложи категорично с 2:0 (13-5, 13-8) над INFINITE след на Ancient и на Mirage. Над всички бе Християн "REDSTAR" Пиронков, който завърши срещата с 39 убийства.

В спор за място на финала ACEND ще се изправи срещу датския Echo, който изненадващо спечели група "B" и достигна до топ 4 на турнира.

Снимка: HLTV

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