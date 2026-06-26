Националният отбор на България на колички ще участва на Европейското първенство в Хърватия

Националният отбор на България на колички ще участва на Европейското първенство в Дивизия Б. Турнирът ще се проведе в Загреб (Хърватия) от 26 юни до 7 юли.

Общо 10 тима ще се включат в надпреварата, а сред тях освен България, са още съставите на домакина Хърватия, Босна и Херцеговина, Гърция, Израел, Латвия, Литва, Португалия, Словения и Швеция.

Националите на колички са в Група А на Eвропейското първенство в Дивизия Б, заедно с тимовете на Израел, Латвия, Хърватия и Словения. Първият мач на нашите ще бъде на 28 юни срещу Хърватия от 19.00 ч. Ден по-късно те ще спорят с Израел от 16.45 ч. България ще играе и срещу Словения на 1 юли от 12.15 ч., а на 2-ри и срещу Латвия от 14.30 ч.

Преди година, в Самоков, националите на колички станаха шампиони в Дивизия C, а сега са готови да покажат какво могат и в Хърватия.

Снимка: БФБаскетбол

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