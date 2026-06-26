Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

Гръцкият гранд Панатинайкос е постигнал споразумение с Бранку Бадио, добавяйки един от впечатлилите с изявите си в Евролигата през миналия сезон гардове към състава си преди сезон 2026/27.

"Зелените" са се договорили с 27-годишния сенегалски гард, който се наслади на най-добрия сезон в професионалната си кариера през сезон 2025/26, съобщава BasketNews, позовавайки се на Янис Псаракис от Sportal.

Атлетичният гард се превърна в един от най-надеждните играчи на Валенсия и в двете фази на играта, печелейки похвали за реализаторските си умения, интензивността в защита и постоянните си изяви в ключови мачове.

Той завърши сезона в Евролигата със средни показатели от 11.1 точки, 2.2 борби и 2.1 асистенции на мач, като същевременно отбелязваше 36 процента от стрелбите си от тройката и вкарваше по две точни стрелби от далечно разстояние на двубой.

Бадио също така изигра важна роля в успешната кампания на Валенсия на домашната сцена, помагайки на клуба да спечели титлата в Лига Ендеса и допринасяйки за достигането до Финалната четворка на Евролигата.

Пътят на Бадио към един от най-големите клубове в Европа е изграден чрез постоянно развитие.

Сенегалският гард започва професионалната си кариера във втория отбор на Барселона, преди да продължи развитието си в Германия със Скайлайнърс Франкфурт.

По-късно той се завръща в Испания, където прекарва известно време в Манреса, преди да се присъедини към Валенсия.

Именно с Валенсия Бадио се утвърди като играч от високо ниво в Евролигата, като за два сезона с испанския клуб той се превърна във важна част от ротацията.

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Снимки: Imago