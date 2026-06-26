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  3. Дамян Колев и Руси Желев: Изпуснахме реални шансове за победата

Дамян Колев и Руси Желев: Изпуснахме реални шансове за победата

  • 26 юни 2026 | 17:35
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Волейболистите от националния отбор на България изпуснаха страхотна възможност да запишат нова отлична победа в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини поведоха с 2:1, но в крайна сметка допуснаха обрат и отстъпиха с 2:3 (25:19, 21:25, 25:17, 24:26, 6:15) срещу домакините от Словения във втората си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара, играна тази вечер в пълната зала "Арена Стожице" в Любляна.

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Двете либера на България - Дамян Колев и Руси Желев, коментираха след мача, че тимът ни е имал възможности за победа, но ги е изпуснал.

Дамян Колев: Не е гарантирано, че винаги ще спечелиш. Все пак играхме срещу Словения. Това е много добър и стойностен отбор. В този мач съперникът си заслужи победата с добри отигравания и с търпение. Ние изпуснахме наши възможности и това е резултата.

Руси Желев: Нашият отбор е много силен. Но турнирът от Лигата на нациите този сезон е много оспорван и с равнопоставени отбори, както и състезатели на изключително високо ниво. В този мач може би две топки в четвъртия гейм не ни стигнаха да измъкнем победата. Както загубихме с 2:3, така можеше и да победим, пропуснахме възможности. Надявам се да вземем поуки и да излезем от следващия мач с победа.

За взаимопомощта на двамата:

Дамян Колев: Справяме се, нали за това тренираме всеки ден. Подготвени сме за това нещо.

Руси Желев: Всеки може да коментира каквото желае за мен. Треньорът е решил, че мога да помогна на отбора с тази си роля. Правя всичко каквото мога. Отборът играе изключително силно. Ядосани сме и двамата. Изтървахме изключителна възможност да вземем втора победа в Любляна. Но ще продължим да се борим и се надявам, че ще можем да победим Канада и Украйна. А след турнира да си говорим с по-позитивен тон.

Снимки: volleyballworld.com

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