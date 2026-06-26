Даниел Стол е готов за всичко в Бирмингам

Световният шампион в хвърлянето на диск Даниел Стол знае, че подготовката ще бъде ключова в стремежа му към първа европейска титла това лято. Шведът е известен със своите празненства. Независимо дали спринтира по терена след трите си световни титли, или крещи “Аз съм шведски викинг!“ пред камерата след олимпийската си победа преди пет години, колоритният атлет с удоволствие позволява на емоциите да го завладеят.

Същото ще се случи, ако той завърши първи на Eвропейското първенство в Бирмингам по-късно това лято. Титлата от европейски шампионат е единствената, която убягва на 33-годишния атлет в неговата знаменита кариера, и спечелването на злато на стадион “Александър“ през август би било изключително значимо.

В Европа има определени дисциплини, в които нивото на конкуренция е напълно съпоставимо с това на олимпийски игри или световни първенства, а хвърлянето на диск при мъжете е точно такъв случай.

Настоящият европейски шампион е словенецът Кристиян Чех, който в момента е трети в световната ранглиста за 2026 г. Литовецът и световен рекордьор Миколас Алекна също ще преследва титлата, която спечели през 2022 г. Лорънс Окойе, бронзов медалист от Мюнхен преди четири години, също започна силно сезона, подобрявайки британския си рекорд, и ще разчита на домакинското предимство.

Конкуренцията ще бъде жестока, но Стол се гордее с това, че винаги е подготвен за всичко. Въпреки че влезе в Световното първенство в Япония миналата година като девети в ранглистата, той не остави нищо на случайността в подготовката си и този труд се отплати, когато метеорологичните условия се намесиха на Олимпийския стадион.

“Знаех, че ще вали. Обикновено в Азия вали през септември, октомври и ноември, така че се погрижих да бъда подготвен“, споделя Стол, който наскоро бе включен в групата от 33 атлети, съставляващи първата селекция на Швеция за Бирмингам 26.

В нея попадат още световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис и бронзовият медалист на 10 000 метра Андреас Алмгрен.

“По време на тренировките хвърлях в дъжда колкото можех повече, за да отида в Токио с нагласата: “Ако вали, е като в рая. Не мисли негативно, просто действай и бъди концентриран“.“

Тази концентрация се оказа решаваща по време на финала, който беше забавен заради лошите условия и в който Стол стана последният златен медалист от Световното първенство, след като всички останали състезания бяха приключили. Последният му опит от 70.47 метра лиши Алекна от първа световна титла.

“С всички забавяния, всичко отне три часа“, казва европейският сребърен медалист от Берлин 2018. “Бях наистина горд от постижението си.“

Предвид прословутото променливо британско време, готовността за всякакви условия ще бъде полезна и за финала на Европейското първенство вечерта на 13 август. Стол обаче знае, че задачата му ще бъде трудна, дори ако условията са перфектни.

“Хвърлянето на диск е на толкова високо ниво в момента, че трябва да си на определено ниво, за да можеш изобщо да се състезаваш“, казва той. “Наистина съм благодарен на всички тези атлети, които хвърлят толкова далеч. Спечелването на европейско злато би било голям бонус, ако успея, но е наистина трудно.“

Просто очаквайте шведските празненства, ако той спечели златото.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages