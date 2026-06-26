Ибрахимович за Алайбегович: Изумен съм, играе сякаш стадионът е негов

Шефът на RedBird Джери Кардинале присъства на среща на върха в Милан днес, за да се изработи трансферна стратегия, след като Златан Ибрахимович публично похвали целта на клуба Керим Алайбегович, заявявайки: „Това е рядкост“.

Това беше първата голяма среща, откакто клубът определи новата си йерархия, но самият Кардинале не се очакваше да присъства в централата на „Каза Милан“.

Според Sport Mediaset на срещата са били Кардинале, изпълнителният директор Масимо Калвели, директорът по търговия с играчи Хендрик Алмщад, директорът по футболно разузнаване Боби Гардинър и главният скаут Донато Ломонте.

Ибра, който е специален съветник на RedBird, не можа да участва, тъй като е в САЩ, където работи за Fox Sports като телевизионен анализатор по време на Световното първенство.

Въпреки това той действа и като скаут за Милан, както показват коментарите му за сензационния гол, отбелязан от босненския талант Алайбегович срещу Катар.

„Всички говорят за гола, но за мен голът не е най-важното. Най-важното е смелостта“, заяви Ибрахимович пред Fox Sports.„18-годишен играч на Световно първенство, под напрежение, с милиони зрители, а той играе така, сякаш стадионът е негов. Това е рядкост.“„Много млади играчи имат талант. Талант има навсякъде. Но талант без характер не означава нищо. Когато гледах Керим, не видях млад играч, който се надява да направи добър мач. Видях играч, който вярваше, че е най-добрият на терена.“„Завършващият удар беше красив, да. Техниката беше перфектна, да. Но това, което ме впечатли, беше увереността преди гола. Начинът, по който поиска топката, начинът, по който атакува момента. Великите играчи не чакат възможности. Те ги създават“, добави Ибрахимович.

Отдавна се съобщава, че Алайбегович желае трансфер в Серия А, тъй като Байер Леверкузен възнамерява да го продаде след впечатляващия му престой под наем в РБ Залцбург.

Въпреки това, изглежда, че Рома, Наполи и Аталанта изобщо не го смятат за приоритет, което може да даде възможност на Милан да се възползва и да го привлече.

Той играе предимно отляво в атакуващо трио, тоест на същата позиция като Рафаел Леао, и тук също клубът е изправен пред дилема.

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