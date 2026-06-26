Отложиха реванша между Мейуедър и Пакиао

Боксовият реванш между легендите в спорта между Флойд Мейуедър и Мани Пакиао, който беше предвиден за месец септември, бе отложен без дата, обявиха от лагера на филипинеца, предаде АФП. Това решение е последствие от "мъчително смесване на федерално преследване, конфликти в календара и финансови проблеми в лагера на Мейуедър", обясняват представителите на Пакиао в комюнике.

Уточнява се, че този боксов мач няма как да се проведе преди началото на 2027 година. През февруари бе обявено, че двубоят е предвиден за 19 септември в Лас Вегас, като Мейуедър държеше, че това е деностративен мач, а Пакиао настояваше, че е подписал договор за официален двубой, който ще се излъчва по Netflix.

Съобщението за отлагането на този мач идва ден след като от ESPN обявиха, че се отменя и мачът на Мейуедър срещу гръцката кикбокс звезда Майк Замбидис тази събота в Атина.

Мейуедър и Пакиао са многократни световни шампиони и са в пантеона на бокса, като двамата са се срещали на 2 май 2015 в Лас Вегас. Тогава мачът бе спечелен от американеца по точки и със съдийско единодушие, като срещата събра рекордните приходи от 4,6 милиона долара от пей-пер-вю.

49-годишният Мейуедър се оттегли от бокса през 2017 с баланс 50 победи и нито една загуба.

47-годишният Пакиао се отказа от ринга през 2021 с баланс от 62 победи, 3 равенства и 8 загуби. Той излезе от пенсията си през юли 2025 за боксов мач с американеца Марио Бариос, който завърши с равенство.

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