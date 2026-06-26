Германски бизнесмен се кандидатира за президент на ФИДЕ

Германският бизнесмен Вадим Розенщайн съобщи в социалната мрежа Х, че се кандидатира за президент на Международната шахматна федерация (ФИДЕ) и ще участва в предстоящите избори.

"Моето виждане е ясно: ФИДЕ трябва да стане една от най-уважаваните организации в света на международния спорт", написа 35-годишният Розенщайн в профила си.

Бизнесът на кандидата за президент на ФИДЕ е свързан с недвижимите имоти, инженерството и логистиката. Той е собственик на компанията WR Group, която е главен партньор на световните първенства по шахмат. Най-успешният шахматист на нашето време - Магнус Карлсен, пък играе за клуба, носещ същото име.

През 2025 година Вадим Розенщайн се кандидатира за президент на Германската шахматна федерация, но впоследствие оттегли кандидатурата си.

От 2018 година насам президент на ФИДЕ е Аркадий Дворкович, чиято кандидатура се поддържа от Шахматната федерация на Русия.

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