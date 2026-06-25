Световното в Индия е основната цел пред Българската федерация по бадминтон тази година

Световното първенство в Индия през месец август е основната цел пред Българската федерация по бадминтон тази година, както и квалификацията за Европейските олимпийски игри в Истанбул 2027.

Националният тим за жени получи днес наградата за отбор на месец февруари, когато спечели Европейската отборна титла на шампионата на Стария континент в Истанбул. Възпитаничките на Петя Неделчева събраха 22 гласа от общо гласувалите 29 редакции в допитването на пресклуб "България".

"Спечелена отборна титла в Европа ни поставя на картата на най-развитите страни в Европа. Ясно е, че сме в тройката заедно с Дания и Франция, но и на картата на световния бадминтон всички гледат с уважение както на сестри Стоеви, така и на Калояна Налбантова, която действително върви нагоре. Развалихме доминацията на Дания. Това ни мотивира да продължим напред. Тази година ни предстои Световно първенство в Индия и започва квалификационния цикъл за Европейските олимпийски игри в Истанбул. Нашият поглед сега е към Индия и след това Истанбул 2027", заяви президентът на БФ Бадминтон д-р Володя Златев.

Старши треньорът на националния тим Петя Неделчева даде повече подробности за подготовката за Световното първенство.

България ще участва с четирима състезатели в Индия - индивидуално жени Стефани Стоева и Калояна Налбантова, двойки жени Стефани и Габриела Стоеви и смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев.

"Успехът неповторимо си показа своята тежест. Не го очаквахме със заминаването за Истанбул, бяхме тръгнали за медал, но впоследствие златото стана факт. Отборът е доста балансиран, но тежестта реално пак падна върху Стефани и Габриела Стоеви. И аз съм радостна, че те дадоха максимума от себе си да защитим името на България и да постигнем този успех", каза тя.

"В момента провеждаме подготовка за Световното първенство, имаме няколко турнира. Предстои Япония и Китай участие на сестрите, гоним евентуално да са поставени 5-8 място на Световното първенство и при един добър жребий да се борим пак за медал. Това е целта, която е поставена пред тях. За Калояна всяко едно призово класиране на Световното първенство ще бъде плюс за нея. Пътят е пред нея, тя ще трупа опит. Календарът ни е доста натоварен, бадминтонът е спорт, който постоянно има състезания, всеки един състезател има определени турнири, в които трябва да участва, за да има точки за световната ранглиста. Трябва да си постоянно в една добра форма, да показваш резултати, да си готов във всеки един момент . . . Пожелавам най-вече всички да са здрави, да няма контузии и да следваме поставените цели на ръководството", допълни Неделчева.

"Подготовката на сестрите най-вероятно ще бъде изцяло в Азия, а Калояна ще се подготвя в България. Тя ще има осигурени спаринг партньори от Малайзия. На мъжки сингъл малко не достигна на Димитър Янакиев да се класира, а на този етап нямахме мъжка двойка, която да бъде готова за Световно първенство. Поставили сме си цел за Европейските игри да класираме състезатели на всичките олимпийски дисциплини", заяви още треньорката.

Стефани Стоева за пореден път каза, че голямата цел за нея и сестра й е медал от шампионата на планетата.

"Първо искам да благодаря на отбора и на треньора за тази емоция, която имахме февруари месец в Истанбул. Искам да им благодаря, че загърбиха индивидуалните си качества и бяхме много сплотени през цялата седмица. Радвам се, че на този турнир успяхме да покажем, че България, когато е единна и сплотена, може да сме много добри и конкурентноспособни на нация като Дания", коментира Стоева.

"С Габи имаме една наистина голяма цел и това е Световното първенство в Индия. Все стигаме до четвъртфиналите, но така и не можем да докоснем медал от Световно първенство. Този медал ни липсва в колекцията, имаме толкова много европейски медали и настина да успеем да спечелим един медал от Световно първенство ще бъде едно голямо признание за нас, за работата, която сме положили и за времето, което сме прекарали в залата. Подготовката ни ще проведе най-вероятно в Индия две седмици преди самото състезание и се надяваме да сме в най-добра форма, да покажем максимума и това, на което сме способни. Само трябва да се борим като една и да гоним целта, която искаме", допълни тя.

"За Европейското отборно първенство - наистина не очаквахме златен медал. През цялата седмица успяхме да работим всички заедно, въпреки че спортът ни е индивидуален. Надявам се занапред всички да сме здрави и да няма контузии - това е най-важното", каза националката Цветина Попиванова.

Кондиционният треньор Янислав Петков заяви, че най-важното е сестри Стоеви да останат здрави и да се съхранят за п-дълга спортна кариера.

Д-р Володя Златев коментира още популярността на бадминтона в България и Европа, както и финансирането на българския спорт през тази година.

"По отношение на популярността на спорта, болката ми е и многократно съм я споделял, че на нас ни трябва значително по-масирано телевизионно време и то в платформите на канали като Евроспорт 1 и Евроспорт 2. БФ Бадминтон е една от първите федерации, която си има канал в Ютуб. И моите усилия са в тази насока", каза той..

"Относно финансите - аз окончателната план-сметка не съм я видял, но чувам тревожни сигнали, че няма да има особено отношение в парите за спорт. Даже утре имаме заседание на Управителния съвет на Асоциацията на спортните федерации по тази тема. Апелирам към уважавания от нас министър Енчо Керязов и цялото ръководство да се преборим поне за покриване на инфлационния натиск, който получихме всички федерации поради увеличението на самолетните билети. Ние вече почти сме изразходили средствата за международен спортен календар и не знам както ще правим с Индия, Норвегия, Египет и такива дестинации, и ако няма някакво увеличение, с което поне да покрием част от международния спортен календар, просто ще ни е много трудно. Казвам го най-отговорно! Тук говорим за оцеляване, не говорим за надграждане", завърши Златев.

снимки: Стартфото

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