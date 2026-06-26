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  3. Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите във Фулъртън

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите във Фулъртън

  • 26 юни 2026 | 06:33
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Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите във Фулъртън

Българката Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката се наложи в оспорван двубой над представителката на домакините Ела Лин с 16:21, 21:16, 21:15 за 56 минути. В решителния трети гейм след 10:10 Налбантова игра много силно, поведе с 15:11 и с 20:14 и без проблеми затвори мача.

Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в САЩ
Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в САЩ

В спор за място на полуфиналите възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун (Тайван). 

Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада)с  награден фонд 250 хиляди долара. Първата й съперничка ще бъде отново Юн Шо Сун (Тайван). 

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