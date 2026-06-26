Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. България
  3. 32 години чакахме победата преди 32 години

32 години чакахме победата преди 32 години

  • 26 юни 2026 | 14:35
  • 2587
  • 9
32 години чакахме победата преди 32 години

Изминаха точно 32 години от първия български успех на световно първенство. На 26 юни 1994-та България срази Гърция с 4:0 на стадион "Солджър Фийлд" в Чикаго. Така 32 лета след първото участие на "лъвовете" на Мондиал - в Чили през 1962-а, феновете у нас видяха победа на най-големия футболен форум. Два гола от дузпа реализира мегазвездата Христо Стоичков, Йордан Лечков вкара за 3:0, а Даниел Боримиров оформи крайния резултат с добавка отблизо в последните секунди.

България 4:0 Гърция

1:0 Христо Стоичков (5 - дузпа)
2:0 Христо Стоичков (55 - дузпа)
3:0 Йордан Лечков (65)
4:0 Даниел Боримиров (90)

България: Борислав Михайлов, Емил Кременлиев, Трифон Иванов, Петър Хубчев, Цанко Цветанов (Илиян Киряков), Златко Янков, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Емил Костадинов (Даниел Боримиров), Наско Сираков, Христо Стоичков. Треньор: Димитър Пенев.

Гърция: Елиас Атмацидис, Стратос Апостолакис, Кирякос Каратаидис, Йоанис Калицакис, Вайос Караянис, Спирос Марангос, Савас Кофидис, Минас Ханцидис (Тасос Митропулос), Никос Ниоплиас, Никос Махлас, Алексис Алексудис (Василис Димитриадис). Треньор: Алкетас Панагуляс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кьокчу: Не сме доволни, но беше важно да запазим името си

Кьокчу: Не сме доволни, но беше важно да запазим името си

  • 26 юни 2026 | 11:30
  • 460
  • 0
Асунсион празнува след ремито с Австралия

Асунсион празнува след ремито с Австралия

  • 26 юни 2026 | 11:26
  • 436
  • 0
Сериозен конфликт между Биелса и националите на Уругвай в навечерието на решителния мач срещу Испания

Сериозен конфликт между Биелса и националите на Уругвай в навечерието на решителния мач срещу Испания

  • 26 юни 2026 | 11:26
  • 5869
  • 2
Диоманде: Не знам къде ще играя през следващия сезон, сега мисля само за Световното

Диоманде: Не знам къде ще играя през следващия сезон, сега мисля само за Световното

  • 26 юни 2026 | 11:18
  • 747
  • 0
Чуамени: Съболезнования за Дешан и близките му, искаме да го направим горд

Чуамени: Съболезнования за Дешан и близките му, искаме да го направим горд

  • 26 юни 2026 | 11:14
  • 1379
  • 3
Солбакен: Трябва да бъдем мъдри, а не алчни

Солбакен: Трябва да бъдем мъдри, а не алчни

  • 26 юни 2026 | 11:00
  • 724
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 16409
  • 9
Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

  • 26 юни 2026 | 12:55
  • 6693
  • 9
Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

  • 26 юни 2026 | 14:40
  • 4366
  • 10
Всички очакват голове в дуела между Мбапе и Холанд, Норвегия и Франция се борят за първото място

Всички очакват голове в дуела между Мбапе и Холанд, Норвегия и Франция се борят за първото място

  • 26 юни 2026 | 10:50
  • 2060
  • 0
Испания няма право на грешка срещу Уругвай, защото Аржентина чака зад ъгъла

Испания няма право на грешка срещу Уругвай, защото Аржентина чака зад ъгъла

  • 26 юни 2026 | 13:32
  • 2062
  • 0