32 години чакахме победата преди 32 години

Изминаха точно 32 години от първия български успех на световно първенство. На 26 юни 1994-та България срази Гърция с 4:0 на стадион "Солджър Фийлд" в Чикаго. Така 32 лета след първото участие на "лъвовете" на Мондиал - в Чили през 1962-а, феновете у нас видяха победа на най-големия футболен форум. Два гола от дузпа реализира мегазвездата Христо Стоичков, Йордан Лечков вкара за 3:0, а Даниел Боримиров оформи крайния резултат с добавка отблизо в последните секунди.

България 4:0 Гърция

1:0 Христо Стоичков (5 - дузпа)

2:0 Христо Стоичков (55 - дузпа)

3:0 Йордан Лечков (65)

4:0 Даниел Боримиров (90)

България: Борислав Михайлов, Емил Кременлиев, Трифон Иванов, Петър Хубчев, Цанко Цветанов (Илиян Киряков), Златко Янков, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Емил Костадинов (Даниел Боримиров), Наско Сираков, Христо Стоичков. Треньор: Димитър Пенев.

Гърция: Елиас Атмацидис, Стратос Апостолакис, Кирякос Каратаидис, Йоанис Калицакис, Вайос Караянис, Спирос Марангос, Савас Кофидис, Минас Ханцидис (Тасос Митропулос), Никос Ниоплиас, Никос Махлас, Алексис Алексудис (Василис Димитриадис). Треньор: Алкетас Панагуляс.

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Снимки: Imago