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  3. Весела Лечева проведе работна среща с кмета на Враца преди домакинството на Олимпийския фестивал

Весела Лечева проведе работна среща с кмета на Враца преди домакинството на Олимпийския фестивал

  • 26 юни 2026 | 08:47
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Весела Лечева проведе работна среща с кмета на Враца преди домакинството на Олимпийския фестивал

Председателят на БОК Весела Лечева проведе работна среща с кмета на Враца Калин Каменов, информираха от БОК. На нея беше обсъдена възможността градът да приеме младежкия олимпийски фестивал през месец септември.

В следващите седмици работна група, съставена от представители на БОК и Община Враца, ще обсъди спортовете, които да бъдат включени в тазгодишното издание, готовността на спортните съоръжения и базата за настаняване.

„Благодаря на кмета на Враца, който се отзова на поканата на БОК и представи града си като възможен домакин на Олимпийския фестивал. На последното заседание на Изпълнителното бюро беше взето решение да разширим географията и да включим повече градове от страната, които да приемат младите спортисти в традиционния Олимпийски фестивал. Целта е да направим съпричастни общините и местните спортни организации и да запалим повече млади хора за олимпийските идеи и ценности“, коментира след срещата председателят на БОК Весела Лечева.

Кметът на Враца Калин Каменов каза от своя страна, че последните години градът полага сериозни усилия да развие спортната си инфраструктура, има богат състезателен календар и развива редица както професионални клубове, така и отбори за подрастващи.

Представителите на БОК и Община Враца се разбраха да работят активно, за да представят сериозна програма, която да събере на едно място най-талантливите млади състезатели в различни видове спорт.

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