Оскар Онли е съкрушен, че пропуска Тур дьо Франс

Британецът Оскар Онли, който завърши на четвърто място в крайното класиране на последната колоездачна Обиколка на Франция, няма да участва в тазгодишното 113-о издание на състезанието, което започна на 4 юли, заради контузия на рамото, предаде АФП.

"Допълнителните прегледи потвърдиха, че контузията на рамото е сериозна и това означава, за съжаление, че Оскар няма да може да участва на Тур дьо Франс тази година", съобщиха от тима му Неткомпани Инеос в комюнике.

“Съкрушен съм", коментира самият 23-годишен британец, който сега се е концентрирал върху възстановяването си.

На Обиколката на Франция той трябваше да бъде лидер на тима, заедно с французина Кевин Воклен. Онли падна тежко по време на шестия етап на Обиколката Оверн - Рона-Алпи. Той дори се отърва с лека травма, като при падане се закачи на дърво, което го спаси да не падне десетки метри надолу. Британецът все пак успя да финишира с половин час изоставане, но не стартира на следващия ден заради травмата на рамото.

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