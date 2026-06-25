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Българска федерация по фехтовка покани Международната по случай 100-годишнината си

  • 25 юни 2026 | 22:24
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Българска федерация по фехтовка покани Международната по случай 100-годишнината си

Българска федерация по фехтовка покани Международната по случай 100-годишнината си. От петък до неделя страната ще приеме сесиите на Изпълнителния комитет и на Комисиите на Международната федерация по фехтовка (FIE). Заседанията на ръководството на FIE ще се проведат в столичния хотел „Метрополитън“, а гости от пет континента ще използват визитата си в страната ни, за да поздравят Българската федерация по фехтовка за 100-годишнината от основаването й. Домакинството на събитие от подобен ранг е поредното признание за родната фехтовка, която е неизменна част от световния фехтовален елит както благодарение на високите постижения на своите състезатели, така и в организационен план.

В петък в 17:00 часа, ръководството на Българска федерация по фехтовка ще връчи на изпълнителния президент на FIE Абдел Монейм Ел Хусейни специален плакет по случай своя юбилей. Ще присъстват председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, изпълнителният президент на международната федерация по фехтовка Абдел Монейм Ел Хусейни, президентът на Българска федерация по фехтовка Йордан Гълъбов, изявени треньори и състезатели по фехтовка.

В събота от 14:00 часа представителите на Международната федерация по фехтовка и на Българска федерация по фехтовка, в изпълнение на инициативата „Фехтовка за планетата“, ще засадят в Национална спортна академия „Васил Левски“ две дръвчета. Домакин на събитието ще бъде ректорът на академията проф. Красимир Петков. „Фехтовка за планетата“ е глобална инициатива за устойчивост на FIE, която насърчава федерации, клубове и атлети да намалят пластмасата за еднократна употреба, да рециклират екипировка, да споделят транспорт и да участват в залесявания и почиствания.

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