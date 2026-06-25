Дамян Илиев със силно представяне на СП по стрелба за юноши и девойки в Германия

Дамян Илиев завърши на престижното 15-о място в последната дисциплина 50 метра пистолет от програмата на Световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки, което се проведе в Зул, Германия.

Дамян Илиев записа резултат от 532 точки в квалификациите, което му осигури място сред 15 най-добрите състезатели в света в тази дисциплина.

Утре сутринта българският отбор се прибира в страната с полет от Мюнхен, с което приключва участието на националния тим на Световното първенство за юноши и девойки в Германия.

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