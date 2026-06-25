Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Дамян Илиев със силно представяне на СП по стрелба за юноши и девойки в Германия

Дамян Илиев със силно представяне на СП по стрелба за юноши и девойки в Германия

  • 25 юни 2026 | 20:39
  • 335
  • 0
Дамян Илиев със силно представяне на СП по стрелба за юноши и девойки в Германия

Дамян Илиев завърши на престижното 15-о място в последната дисциплина 50 метра пистолет от програмата на Световното първенство по спортна  стрелба за юноши и девойки, което се проведе в Зул, Германия.

Дамян Илиев записа резултат от 532 точки в квалификациите, което му осигури място сред 15 най-добрите състезатели в света в тази дисциплина.

Утре сутринта българският отбор се прибира в страната с полет от Мюнхен, с което приключва участието на националния тим на Световното първенство за юноши и девойки в Германия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Световното в Индия е основната цел пред Българската федерация по бадминтон тази година

Световното в Индия е основната цел пред Българската федерация по бадминтон тази година

  • 25 юни 2026 | 16:22
  • 352
  • 0
Оскар Онли е съкрушен, че пропуска Тур дьо Франс

Оскар Онли е съкрушен, че пропуска Тур дьо Франс

  • 25 юни 2026 | 16:02
  • 740
  • 0
Евънс очаква с нетърпение първото си състезание у дома след раждането на дъщеря си

Евънс очаква с нетърпение първото си състезание у дома след раждането на дъщеря си

  • 25 юни 2026 | 14:37
  • 910
  • 0
Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в САЩ

Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в САЩ

  • 25 юни 2026 | 07:28
  • 518
  • 0
Олимпийски спортисти ще получат парични субсидии от нов фонд от 100 милиона долара, създаден от МОК

Олимпийски спортисти ще получат парични субсидии от нов фонд от 100 милиона долара, създаден от МОК

  • 24 юни 2026 | 18:50
  • 504
  • 0
МОК въведе промени в процеса за избор на домакини на олимпийски игри

МОК въведе промени в процеса за избор на домакини на олимпийски игри

  • 24 юни 2026 | 18:45
  • 774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

  • 25 юни 2026 | 19:59
  • 15395
  • 46
Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 25 юни 2026 | 21:09
  • 788
  • 0
Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

  • 25 юни 2026 | 19:55
  • 14720
  • 29
ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 26125
  • 147
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 22973
  • 18
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 11952
  • 13