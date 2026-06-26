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ЛаВар Бол след шокиращата сделка за ЛаМело: Само още два трансфера делят Тимбъруулвс от титлата

  • 26 юни 2026 | 14:36
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ЛаВар Бол след шокиращата сделка за ЛаМело: Само още два трансфера делят Тимбъруулвс от титлата

ЛаВар Бол приветства решението на Минесота Тимбъруулвс да привлече ЛаМело Бол, но според него клубът трябва да вземе още две ключови попълнения, за да се превърне в безспорен фаворит за титлата в НБА. Бащата на баскетболното семейство е убеден, че привличането и на другите му двама синове – Лонзо и ЛиАнджело Бол, ще гарантира шампионски успех.

„Минесота Тимбъруулвс, направихте най-добрия ход в лигата. Успяхте да вземете Мело. Но ето каква е рецептата – трябва да привлечете и другите ми две момчета“, заяви ЛаВар във видео, публикувано в Instagram.

Според него събирането на тримата братя не само ще превърне Минесота в най-атрактивния отбор за гледане, но и ще донесе шампионската титла.

„Ако вземете и другите двама, това ще бъде най-гледаният отбор в историята на НБА. Повярвайте ми. Не си говоря просто така. Мело не може да спечели сам, но с братята си ви гарантирам шампионската титла“, каза още Бол.

ЛаВар подчерта, че най-голямото оръжие на синовете му е тяхната изключителна химия на паркета.

„Никога не съм учил момчетата си да играят индивидуално. Но когато са заедно, никой не може да ги победи. А с Ант… всичко е ясно. Поемете риска и ги вземете. Лонзо можете да го вземете почти за нищо. Същото важи и за Джело“, добави той.

ЛаВар Бол от години е известен със своите смели и често гръмки прогнози, като и този път не пропусна да заяви увереността си, че събирането на тримата братя Бол в един отбор би било рецепта за шампионски успех.

Гошо Методиев

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