Около 300 състезатели ще участват на “Смолян 360 – Планинско изследване“

Около 300 състезатели по планинско бягане, колоездене и дуатлон от цялата страна се очаква да участват във второто издание на “Смолян 360 – Планинско изследване“ на 11 и 12 юли, съобщиха организаторите от сдружение “Водачите на Родопа“.

“Смолян 360“ е спортно и културно събитие с мисия да популяризира Смолян като дестинация за активен и устойчив туризъм чрез организиране на ежегодно състезание по планинско бягане и колоездене, коментира Костадин Милов, инициатор за създаването на състезанието и председател на сдружението. Според него инициативата не е само състезание, а начин да преживееш планината.

Състезателните трасета на “Смолян 360 – Планинско изследване“ разкриват Родопите чрез движението, преживяването и личната среща с планината, уточняват организаторите. Спортната надпревара е наречена „Планинско изследване“ именно заради замисъла състезателите да открият Смолян и Родопите извън стандартните туристически маршрути, като се докоснат до най-красивите места и неповторими панорамни гледки.

Второто издание на „Смолян 360“ е със същите състезателни трасета като през 2025 г., които са прокарани и маркирани от доброволци и представители на „Водачите на Родопа“. Емблематична е 55-километровата дистанция, която прави пълна 360-градусова обиколка на Смолян, преминавайки през северното и южното било над града, горски пътища и панорамни участъци. Маршрутът тръгва от местността „Рибката“ в района на Смолянските езера и продължава през Хасовица, Устово, Горно Фатово, Варадил, Турян и околностите на Кайнадина. Трасето включва неповторими панорамни гледки и разкрива цялата планинска рамка около Смолян в едно непрекъснато изследване, коментират организаторите.

На 11 юли е програмата по планинско бягане, а на 12 юли – надпреварата в планинското колоездене и новата e-bike категория. И в двата състезателни дни са предвидени три дистанции – 7, 21 и 55 километра, както и дуатлон, който комбинира бягане и колоездене. Най-достъпната дистанция е 7-километровата – подходяща за начинаещи, семейства и хора, които искат да се включат без състезателен натиск, обясняват от сдружението. Трасето по маршрут „Хасовица“ с дължина 21 км е с умерена трудност и редуващи се по-продължителни изкачвания и плавни спускания. Новост за второто издание е 55-километровият e-bike маршрут, който според организаторите прави планината достъпна и за участници с различна физическа подготовка.

“Смолян 360“ е част от по-широка инициатива за развитие на района чрез спорт и устойчив туризъм. Идеята е състезанието да се провежда ежегодно и да насърчава по-дълъг престой, активно присъствие и по-силна връзка между хората и Родопите“, коментира Костадин Милов.

В съпътстващата програма на състезанието по планинско бягане и колоездене е включена среща на тема „Психика и/или физика. Кое беше водещото?“, с участието на спортния психолог Владимир Новков и физиотерапевта и специалист по възстановяване Павел Начев.

Състезанието се организира благодарение на сдружението „Водачите на Родопа“, обединяващо млади хора от Смолян и доброволци. През 2024 г. Костадин Милов спечели първа награда на Академията за начинаещи предприемачи BASE в Смолян с бизнес плана си за „Смолян 360“, който успешно реализира за втора поредна година.

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